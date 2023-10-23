Новосибирские единороссы определились с кандидатами на довыборы

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Как рассказал Сибкрай.ru секретарь отделения «Единой России» в Центральном районе Новосибирска Сергей Бондаренко, по одномандатному избирательному округу № 49 победу одержал заместитель руководителя фонда «К Победе вместе» Александр Быковский.
«Президиум был в пятницу, там представили итоги предварительного голосования. По округу №49 победил Быковский — это бывший округ Сергея Бойко*», — заявил Бондаренко.
Как сообщил изданию вице-премьер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, по одномандатному избирательному округу № 40 победу одержала депутат Заксобрания Анастасия Андронова.
Два мандата в городской совет стали вакантными после лишения депутатской неприкосновенности Сергея Бойко* и Хельги Пироговой летом нынешнего года.
*физическое лицо, признанное иноагентом