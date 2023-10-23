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Довыборы пройдут в декабре

Новосибирские единороссы определились с кандидатами на довыборы

23 октября 2023, 08:34
Фото: 1MI
Довыборы пройдут в декабре
В региональном отделении партии «Единая Россия» назвали кандидатов на дополнительные выборы в горсовет Новосибирска. Политическое мероприятие пройдет с 15 по 17 декабря.

Как рассказал Сибкрай.ru секретарь отделения «Единой России» в Центральном районе Новосибирска Сергей Бондаренко, по одномандатному избирательному округу № 49 победу одержал заместитель руководителя фонда «К Победе вместе» Александр Быковский.

«Президиум был в пятницу, там представили итоги предварительного голосования. По округу №49 победил Быковский — это бывший округ Сергея Бойко*», — заявил Бондаренко.
В новосибирском «Яблоке» определились с кандидатами на довыборы в горсовет
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Как сообщил изданию вице-премьер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, по одномандатному избирательному округу № 40 победу одержала депутат Заксобрания Анастасия Андронова.

Два мандата в городской совет стали вакантными после лишения депутатской неприкосновенности Сергея Бойко* и Хельги Пироговой летом нынешнего года.

*физическое лицо, признанное иноагентом

На округах бывших депутатов-беглецов Бойко* и Пироговой довыборы проведут в декабре
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#Новосибирск#Выборы#Единая Россия#Александр Ляхов#Кандидаты
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