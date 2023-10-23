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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Служба транспортной безопасности - важная структура в аэропорту

Новосибирский аэропорт Толмачево лишился службы безопасности: правда или фейк?

23 октября 2023, 12:04
Фото: atas.info
Служба транспортной безопасности - важная структура в аэропорту

В Толмачево объяснили, кто охраняет аэропорт в Новосибирске

Новосибирский аэропорт остался без собственного подразделения транспортной безопасности из-за ошибки в документах. Эту новость растиражировали популярные телеграм-каналы. Разбираемся, как обстоит дело на самом деле.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Минтранс не продлил специализированной службе транспортной безопасности аэропорта Толмачево в Новосибирске разрешение на работу из-за ошибок в трудовых договорах. Сейчас в воздушной гавани остается работать подразделение ЧОП и полицейские — такие сообщения появились в соцсетях и телеграм-каналах.

Эта информация не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Толмачево. Служба авиационной безопасности работает в обычном режиме, ее специалисты имеют все необходимые разрешительные документы. Аэропорт не привлекал и не привлекает сотрудников частных охранных организаций для обеспечения порядка и досмотра пассажиров, сообщает издание НГС.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Толмачево#Фейк#Служба безопасности
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