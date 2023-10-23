Новосибирский аэропорт Толмачево лишился службы безопасности: правда или фейк?

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Минтранс не продлил специализированной службе транспортной безопасности аэропорта Толмачево в Новосибирске разрешение на работу из-за ошибок в трудовых договорах. Сейчас в воздушной гавани остается работать подразделение ЧОП и полицейские — такие сообщения появились в соцсетях и телеграм-каналах.
Эта информация не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Толмачево. Служба авиационной безопасности работает в обычном режиме, ее специалисты имеют все необходимые разрешительные документы. Аэропорт не привлекал и не привлекает сотрудников частных охранных организаций для обеспечения порядка и досмотра пассажиров, сообщает издание НГС.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.