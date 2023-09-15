atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:39

Published Сегодня, 01:39

Modified Сегодня, 01:42

Updated Сегодня, 01:42

Очередь собралась рано утром

Сотни человек не могут попасть в аэропорт Толмачево в Новосибирске

15 сентября 2023, 01:39
Фото: atas.info
Очередь собралась рано утром
В аэропорту Толмачево в Новосибирске образовалась очередь из сотен человек на входе из-за недостаточного количества дверей и пунктов досмотра.

В новосибирском Толмачево утром 15 сентября образовалась значительная очередь из нескольких сотен человек. Единственный вход и два пункта досмотра создают проблемы для пассажиров, которые не могут быстро пройти первичные проверки.

В результате на входе собирается большая очередь. Так, в 7:00 утра уже собралось сотни людей, ожидающих входа в аэропорт. Отметим, что такая ситуация с толпой происходит не ежедневно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как во время полета пассажирского самолета авиакомпании «Победа» из Новосибирска в Москву произошел инцидент, связанный с неопознанным объектом, НЛО. Столкновение удалось избежать, но это случилось на подлете к Москве.

В Новосибирске толпа подростков устроила давку в ТРЦ «Мега» после концерта Хаметовой
Узнать подробнее
Читайте также:
В центре Новосибирска толпа женщин в красных платьях устроила танцевальный флешмобАвиакомпания S7 оштрафована за овербукинг в ТолмачевоПричины овербукинга в Толмачево — секреты выдала сотрудница авиакомпании
#Новосибирск#Толмачево#Аэропорт Толмачево#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
Вчера, 03:40
У главы новосибирского Заксобрания Шимкива нашли часы — они могут стоить миллион
Вчера, 06:58
«Русская рулетка»: Летать на самолетах становится смертельно опасно
Вчера, 09:12
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
Вчера, 02:19
«Это же Михалков!»: знаменитого режиссера нашли на картине Сурикова в Новосибирске
Вчера, 06:10
«Нам нужен секс»: коуч Сатья Дас поведал новосибирцам об отношениях мужчины и женщины
Вчера, 13:32