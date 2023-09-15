Сотни человек не могут попасть в аэропорт Толмачево в Новосибирске

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В новосибирском Толмачево утром 15 сентября образовалась значительная очередь из нескольких сотен человек. Единственный вход и два пункта досмотра создают проблемы для пассажиров, которые не могут быстро пройти первичные проверки.
В результате на входе собирается большая очередь. Так, в 7:00 утра уже собралось сотни людей, ожидающих входа в аэропорт. Отметим, что такая ситуация с толпой происходит не ежедневно.
Напомним, ранее мы рассказывали, как во время полета пассажирского самолета авиакомпании «Победа» из Новосибирска в Москву произошел инцидент, связанный с неопознанным объектом, НЛО. Столкновение удалось избежать, но это случилось на подлете к Москве.