Сотни человек не могут попасть в аэропорт Толмачево в Новосибирске

Напомним, ранее мы рассказывали, как во время полета пассажирского самолета авиакомпании «Победа» из Новосибирска в Москву произошел инцидент, связанный с неопознанным объектом, НЛО. Столкновение удалось избежать, но это случилось на подлете к Москве.