Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
За последние пару месяцев жители Новосибирска столкнулись с неприятными ситуациями: они предварительно приобрели билеты на рейсы авиакомпании S7 из Новосибирска в другие города России, но не смогли по ним полететь. Представители компании, по словам горожан, сообщают стандартные объяснения при перебронировании на рейс: возникла проблема в системе, место в самолете недоступно или самолет заменили на более маленький. Журналист НГС пообщалась с работницей авиакомпании, которая под анонимностью рассказала о том, что такое овербукинг.
— Иногда может возникнуть ситуация, когда на рейс забронировано больше пассажиров, чем есть мест. Это происходит из-за различных причин — например, из-за технических сбоев в системе бронирования, замены типа самолета или других факторов. Мы проводим проверку каждого такого случая, чтобы выяснить причину и внести необходимые изменения, — ответили в авиакомпании.
Сотрудница авиакомпании S7 рассказала, что овербукинг встречается регулярно, особенно с июня по сентябрь. Зимой также возможна подобная ситуация, так как рейсов меньше, но пассажиров остается много. Апрель и май являются более спокойными месяцами, когда вероятность попасть на нужный рейс выше.
Специалистка отметила, что минимальное время для пересадки на внутренних рейсах составляет 45 минут, что критически мало. Сотрудница уверена в том, что овербукинг можно избежать. Для этого нужно создать резерв в продаже мест на популярные направления, такие как Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москва. Проблема заключается в том, что рейсы заполняются за неделю до отправления. Например, в последнее время на рейсы в Абакан не могут попасть по 10 человек: пассажиры с утреннего рейса переносятся на вечерний, а вечерние — на утренний. Девушка также уверена, что можно избежать овербукинга, увеличив время для посадки до двух часов.
Если пассажир не смог попасть на рейс, на который он заранее приобрел билет, есть возможность воспользоваться законом о защите прав потребителей. Пассажиру достаточно написать претензию, требуя компенсацию всех расходов, связанных с нарушением его прав — от проживания в гостинице до затрат на такси. Также можно запросить компенсацию морального ущерба, и если авиакомпания откажет, то обратиться в суд.