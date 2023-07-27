Специалистка отметила, что минимальное время для пересадки на внутренних рейсах составляет 45 минут, что критически мало. Сотрудница уверена в том, что овербукинг можно избежать. Для этого нужно создать резерв в продаже мест на популярные направления, такие как Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москва. Проблема заключается в том, что рейсы заполняются за неделю до отправления. Например, в последнее время на рейсы в Абакан не могут попасть по 10 человек: пассажиры с утреннего рейса переносятся на вечерний, а вечерние — на утренний. Девушка также уверена, что можно избежать овербукинга, увеличив время для посадки до двух часов.