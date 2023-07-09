Крыша протекла в новом терминале аэропорта «Толмачево» в Новосибирске

В Новосибирске в новом терминале аэропорта «Толмачево» протекла крыша после ливня

В новом терминале аэропорта «Толмачево» в Новосибирске протекла крыша и стекающая грязная вода затопила пол; сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black».