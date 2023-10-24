Дисперсный парк организуют в центре Новосибирска

В 2024 году в Новосибирске планируют благоустроить пространство между зданиями консерватории и детской поликлиники на улице Советской и таким образом соединить Первомайский сквер и парк перед зданием университета водного транспорта. По словам вице-мэра Анны Терешковой, для этого необходимо обустроить ливневую канализацию и убрать автомобильные стоянки. В сквере Водник предполагается установить новые системы освещения, оборудовать видеонаблюдение, поставить лавочки.