Дисперсный парк организуют в центре Новосибирска

Posted 24 октября, 09:07
Published 24 октября, 09:07
Modified 24 октября, 09:09
Updated 24 октября, 09:09
В 2024 году в Новосибирске планируют благоустроить пространство между зданиями консерватории и детской поликлиники на улице Советской и таким образом соединить Первомайский сквер и парк перед зданием университета водного транспорта. По словам вице-мэра Анны Терешковой, для этого необходимо обустроить ливневую канализацию и убрать автомобильные стоянки. В сквере Водник предполагается установить новые системы освещения, оборудовать видеонаблюдение, поставить лавочки.
«В целом, дисперсный парк будет проектом, с помощью которого мы покажем, как можно соединять пространства города через единую зеленую зону», — резюмировала Анна Терешкова.
В будущем подобным образом планируется соединить все зеленые зоны в центре Новосибирска, добавила вице-мэр.