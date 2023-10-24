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Posted 24 октября, 09:07

Published 24 октября, 09:07

Modified 24 октября, 09:09

Updated 24 октября, 09:09

В единое пространство объединят Превомайский сквре и сквер Водник

Дисперсный парк организуют в центре Новосибирска

24 октября 2023, 09:07
Фото: портал "Зеленый Новосибирск"
В единое пространство объединят Превомайский сквре и сквер Водник
Ради сквозной зеленой зоны закроют парковки около консерватории и осушат огромную лужу

В 2024 году в Новосибирске планируют благоустроить пространство между зданиями консерватории и детской поликлиники на улице Советской и таким образом соединить Первомайский сквер и парк перед зданием университета водного транспорта. По словам вице-мэра Анны Терешковой, для этого необходимо обустроить ливневую канализацию и убрать автомобильные стоянки. В сквере Водник предполагается установить новые системы освещения, оборудовать видеонаблюдение, поставить лавочки.

«В целом, дисперсный парк будет проектом, с помощью которого мы покажем, как можно соединять пространства города через единую зеленую зону», — резюмировала Анна Терешкова.

В будущем подобным образом планируется соединить все зеленые зоны в центре Новосибирска, добавила вице-мэр.

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#Новосибирск#Анна Терешкова#Зеленая зона#Первомайский сквер#Дисперсный парк
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