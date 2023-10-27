Зима пришла: в Новосибирске официально завершился сезон электросамокатов

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На данный момент электросамокаты уже недоступны для поездок. При этом новосибирцы стали чаще пользоваться данным транспортным средством.
«Количество поездок на самокатах Whoosh в этом году увеличилось на 83% по сравнению с прошлым сезоном. При этом более 84% всех поездок совершалось по транспортному сценарию. Средняя продолжительность одной поездки составила 11 минут 59 секунд», — сообщается в пресс-релизе компании.
По мнению представителей сервиса, совместная работа с ГИБДД и городской администрацией поспособствовала уменьшению ДТП с участием электросамокатов. В нынешнем сезоне количество негативных инцидентов на каждую 1000 поездок в Новосибирске снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом.