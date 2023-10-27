Зима пришла: в Новосибирске официально завершился сезон электросамокатов

По мнению представителей сервиса, совместная работа с ГИБДД и городской администрацией поспособствовала уменьшению ДТП с участием электросамокатов. В нынешнем сезоне количество негативных инцидентов на каждую 1000 поездок в Новосибирске снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом.