atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Электросамокаты уберут до весны

Зима пришла: в Новосибирске официально завершился сезон электросамокатов

27 октября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Электросамокаты уберут до весны

В Новосибирске официально завершился сезон электросамокатов

Резкое ухудшение погоды, минусовые температуры, гололед и прогнозируемый снегопад не оставляют простора для электросамокатчиков. В связи с этим сервис Whoosh завершает сезон кикшеринга и приступает к уборке самокатов с улиц города.

На данный момент электросамокаты уже недоступны для поездок. При этом новосибирцы стали чаще пользоваться данным транспортным средством.

«Количество поездок на самокатах Whoosh в этом году увеличилось на 83% по сравнению с прошлым сезоном. При этом более 84% всех поездок совершалось по транспортному сценарию. Средняя продолжительность одной поездки составила 11 минут 59 секунд», — сообщается в пресс-релизе компании.

По мнению представителей сервиса, совместная работа с ГИБДД и городской администрацией поспособствовала уменьшению ДТП с участием электросамокатов. В нынешнем сезоне количество негативных инцидентов на каждую 1000 поездок в Новосибирске снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом.

13-летний подросток получил тяжелые травмы в ДТП в Новосибирске — он ехал на самокате
Узнать подробнее
Читайте также:
Электросамокатов стало на 75% больше в Новосибирске
#Транспорт#Новосибирск#Электросамокаты#Александр Ляхов
Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
Сегодня, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
Сегодня, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
Сегодня, 03:14
Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы
Вчера, 06:06
Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃
Сегодня, 08:27