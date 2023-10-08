Электросамокатов стало на 75% больше в Новосибирске

Елена Тырина, зампредседатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания НСО, выразила свое недовольство этим фактом. Она отметила, что в приложении компании Whoosh указаны места для парковки электросамокатов, но на самом деле они часто находятся в неположенных местах.