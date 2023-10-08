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Published Сегодня, 03:51

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Updated Сегодня, 03:53

Самокатов стало больше

Электросамокатов стало на 75% больше в Новосибирске

8 октября 2023, 03:51
Фото: atas.info
Самокатов стало больше

В Новосибирске количество электросамокатов выросло на 75%

Количество электросамокатов компании Whoosh в Новосибирске значительно возросло. За последнее лето их число увеличилось на 75%. Это на 3,5 тысячи больше, чем год назад.

Компания Whoosh постоянно расширяет свой флот электросамокатов, так как спрос на них растет. Об этом сообщили представители сервиса в ответ на запрос издания «РБК-Новосибирск».

Несмотря на рост популярности электросамокатов, обнаружены некоторые проблемы в их использовании. Самокаты компании Whoosh можно часто встретить на тротуарах и узких газонах, что является нарушением правил благоустройства города.

Елена Тырина, зампредседатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания НСО, выразила свое недовольство этим фактом. Она отметила, что в приложении компании Whoosh указаны места для парковки электросамокатов, но на самом деле они часто находятся в неположенных местах.

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