Электросамокатов стало на 75% больше в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Компания Whoosh постоянно расширяет свой флот электросамокатов, так как спрос на них растет. Об этом сообщили представители сервиса в ответ на запрос издания «РБК-Новосибирск».
Несмотря на рост популярности электросамокатов, обнаружены некоторые проблемы в их использовании. Самокаты компании Whoosh можно часто встретить на тротуарах и узких газонах, что является нарушением правил благоустройства города.
Елена Тырина, зампредседатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания НСО, выразила свое недовольство этим фактом. Она отметила, что в приложении компании Whoosh указаны места для парковки электросамокатов, но на самом деле они часто находятся в неположенных местах.