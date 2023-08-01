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В Новосибирске девушка на электросамокате задавила 10-летнюю девочку

1 августа 2023, 09:43
Фото: ГИБДД НСО
Школьницу сбил электросамокат в Новосибирске
Девушка на электросамокате сбила школьницу на Богдана Хмельницкого, 9 в Новосибирске. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД региона.

Авария произошла днем 1 августа в Калининском районе. 19-летняя сибирячка взяла на прокат электросамокат, ехала по тротуару и снесла девочку.

Пострадавшей всего 10 лет. Правоохранители выехали на место ДТП, нашли родителей девочки, а ее саму увезли в больницу.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска устроила «войну» с компаниями по аренде самокатов о допустимой скорости вождения. Из-за таких распрей мегаполис покинул Urent.

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#Алина Шефер#Дети#18+#ДТП#Общество
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