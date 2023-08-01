В Новосибирске девушка на электросамокате задавила 10-летнюю девочку

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Авария произошла днем 1 августа в Калининском районе. 19-летняя сибирячка взяла на прокат электросамокат, ехала по тротуару и снесла девочку.
Пострадавшей всего 10 лет. Правоохранители выехали на место ДТП, нашли родителей девочки, а ее саму увезли в больницу.
Напомним, ранее мэрия Новосибирска устроила «войну» с компаниями по аренде самокатов о допустимой скорости вождения. Из-за таких распрей мегаполис покинул Urent.