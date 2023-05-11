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Половина жителей Новосибирска против электросамокатов: мэр Локоть

11 мая 2023, 05:39
Фото: atas.info
Мэрия давно ведет войну против хаотичных парковок самокатов на городской земле

Мэр Новосибирска высказался о перспективе запрета электросамокатов

Половине горожан не нравится активное использование электросамокатов на тротуарах, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Одна крупная кикшеринговая компания уже свернула свою деятельность в городе

Отношение количества сторонников запрета электросамокатов к числу тех, кто использует арендные самокаты в качестве средства передвижения, составляет «примерно 50 на 50», заявил мэр Новосибирска, ссылаясь на данные опросов, проведенных специалистами муниципалитета. Большинство активных пользователей кикшеринга – молодежь.

Анатолий Локоть не сообщил, намерена ли мэрия вводить дополнительные меры исходя из данных этих исследований на фоне резких негативных высказываний в адрес кикшеринга ряда влиятельных персон, в частности, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Однако заметил, что мэрия с самого начала появления в городе компаний, занимающихся прокатом самокатов, пыталась регулировать этот бизнес и отношения сторон «складывались негладко». В результате в 2023 году представители крупной федеральной сети U-rent свернули деятельность в Новосибирске.

«Считаем, что мы только в начале пути. Пытались с нами судиться, но мы большинство судебных исков выиграли. Мы будем продолжать регулирование этого бизнеса с тем, чтобы сделать эти средства передвижения безопасными для пешеходов», - подчеркнул глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 11 мая.

Трения между мэрий и компаниями по прокату самокатов достигли апогея летом 2022 года. Несмотря на договоренности между бизнесом и властями о том, что будут оформлены договоры аренды земли для парковочных мест, кикшеринг продолжал работу без соответствующих бумаг. В ответ мэрия начала изымать транспортные средства с улиц и выписывать штрафы. Осенью 2022 года кикишерингу удалось оспорить эти штрафы в суде. Однако в январе 2023 суд поставил окончательную точку и встал на сторону мэрии.

 

 

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#Самокаты#Кикшеринг#Запрет#Город#Новосибирск
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