Трения между мэрий и компаниями по прокату самокатов достигли апогея летом 2022 года. Несмотря на договоренности между бизнесом и властями о том, что будут оформлены договоры аренды земли для парковочных мест, кикшеринг продолжал работу без соответствующих бумаг. В ответ мэрия начала изымать транспортные средства с улиц и выписывать штрафы. Осенью 2022 года кикишерингу удалось оспорить эти штрафы в суде. Однако в январе 2023 суд поставил окончательную точку и встал на сторону мэрии.