Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Отношение количества сторонников запрета электросамокатов к числу тех, кто использует арендные самокаты в качестве средства передвижения, составляет «примерно 50 на 50», заявил мэр Новосибирска, ссылаясь на данные опросов, проведенных специалистами муниципалитета. Большинство активных пользователей кикшеринга – молодежь.
Анатолий Локоть не сообщил, намерена ли мэрия вводить дополнительные меры исходя из данных этих исследований на фоне резких негативных высказываний в адрес кикшеринга ряда влиятельных персон, в частности, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Однако заметил, что мэрия с самого начала появления в городе компаний, занимающихся прокатом самокатов, пыталась регулировать этот бизнес и отношения сторон «складывались негладко». В результате в 2023 году представители крупной федеральной сети U-rent свернули деятельность в Новосибирске.
«Считаем, что мы только в начале пути. Пытались с нами судиться, но мы большинство судебных исков выиграли. Мы будем продолжать регулирование этого бизнеса с тем, чтобы сделать эти средства передвижения безопасными для пешеходов», - подчеркнул глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в четверг, 11 мая.
Трения между мэрий и компаниями по прокату самокатов достигли апогея летом 2022 года. Несмотря на договоренности между бизнесом и властями о том, что будут оформлены договоры аренды земли для парковочных мест, кикшеринг продолжал работу без соответствующих бумаг. В ответ мэрия начала изымать транспортные средства с улиц и выписывать штрафы. Осенью 2022 года кикишерингу удалось оспорить эти штрафы в суде. Однако в январе 2023 суд поставил окончательную точку и встал на сторону мэрии.