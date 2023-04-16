Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Мэрия Новосибирска выдала 20 разрешений на суммарное оборудование 274 стоянок электросамокатов на муниципальной территории. Большая часть, 185 парковок, зарезервированы для нужд компании Whoosh. 89 парковок выделены компании UrentBike, однако в самой компании не определились, каким образом будет выстроена работа в Новосибирске в наступающем сезоне.
Заявления еще на 420 парковочных мест пока не рассмотрены.
Между тем, ранее в руководстве компании Whoosh заявляли, что для качественной работы кикшеринговой сети в Новосибирске необходимо обустроить 1,5 тысячи парковок, пишет издание НГС.