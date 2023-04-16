Мэрия Новосибирска выдала 20 разрешений на суммарное оборудование 274 стоянок электросамокатов на муниципальной территории. Большая часть, 185 парковок, зарезервированы для нужд компании Whoosh. 89 парковок выделены компании UrentBike, однако в самой компании не определились, каким образом будет выстроена работа в Новосибирске в наступающем сезоне.