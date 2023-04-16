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В Новосибирске летом-2023 будут работать почти 300 официальных парковок для самокатов

16 апреля 2023, 09:29
Фото: atas.info
Сезон проката самокатов в Новосибирске уже открыт

300 парковок для электорсамокатов откроют в Новосибирске в 2023 году

В мэрии Новосибирска выдали разрешения для организации парковок для электросамокатов на муниципальной земле. Кикшеринговые компании говорят о том, что необходимо гораздо больше стоянок

Мэрия Новосибирска выдала 20 разрешений на суммарное оборудование 274 стоянок электросамокатов на муниципальной территории. Большая часть, 185 парковок, зарезервированы для нужд компании Whoosh. 89 парковок выделены компании UrentBike, однако в самой компании не определились, каким образом будет выстроена работа в Новосибирске в наступающем сезоне.

Заявления еще на 420 парковочных мест пока не рассмотрены.

Между тем, ранее в руководстве компании Whoosh заявляли, что для качественной работы кикшеринговой сети в Новосибирске необходимо обустроить 1,5 тысячи парковок, пишет издание НГС.

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#Артем Шершнев#Самокаты#Парковки#Кикшеринг#Город#Новосибирск
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