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Подросток сбил 4-летнюю девочку на электросамокате в Новосибирске – она в больнице

23 апреля 2023, 03:34
Фото: 1MI
Девочка пострадала

В Новосибирске подросток на электросамокате сбил 4-летнюю девочку

Четырехлетняя девочка попала в больницу после того, как ее сбил подросток на электросамокате в Новосибирске, о чем сообщают в ГИБДД региона.

По информации Госавтоинспекции региона, 13-летний мальчик на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку, которая ехала ему навстречу на своем самокате.

Происшествие произошло в 18:45 22 апреля на улице Залесского в Заельцовском районе Новосибирска напротив дома №8/1.

Ребенок 2019 года рождения получил травмы. Их характер не сообщается. Девочка в больнице

На месте в обстоятельствах ДТП разбирались сотрудники регионального ГИБДД.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Дети#Электросамокаты#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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