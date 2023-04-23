Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
По информации Госавтоинспекции региона, 13-летний мальчик на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку, которая ехала ему навстречу на своем самокате.
Происшествие произошло в 18:45 22 апреля на улице Залесского в Заельцовском районе Новосибирска напротив дома №8/1.
Ребенок 2019 года рождения получил травмы. Их характер не сообщается. Девочка в больнице
На месте в обстоятельствах ДТП разбирались сотрудники регионального ГИБДД.