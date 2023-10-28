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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Беременные смогут получить отсрочку наказания

В Новосибирске беременным могут дать отсрочку от тюрьмы — кого коснется

28 октября 2023, 13:22
Фото: 1MI
Беременные смогут получить отсрочку наказания

В Новосибирске беременные могут получить отсрочку приговора

Беременные жительницы Новосибирской области смогут получить отсрочку приговора суда. Но коснется это не всех.

Согласно базе данных Государственной думы, парламентарии в ближайшее время могут рассмотреть законопроект об отсрочке лишения свободы для беременных женщин. Если поправки в уголовный кодекс одобрят, то сибирячки смогут обратиться с ходатайством в суд. К документу нужно будет предоставить документ о предоставленном отпуске по беременности и родам.

Но коснется это далеко не всех женщин. Право на отсрочку наказания получат сибирячки, осужденные на обязательные исправительные и принудительные работы. Повлияет ли это на срок работ и аналогичные приговоры суда в будущем, не сообщается.

Напомним, что в Новосибирске будут отмечать День беременных. Важную дату отпразднуют дважды.

День беременных начнут отмечать в Новосибирске
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#Новосибирск#Суд#Госдума#Беременные#Приговор#Законопроект#Александр Ляхов
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