В Новосибирске беременным могут дать отсрочку от тюрьмы — кого коснется

Согласно базе данных Государственной думы, парламентарии в ближайшее время могут рассмотреть законопроект об отсрочке лишения свободы для беременных женщин. Если поправки в уголовный кодекс одобрят, то сибирячки смогут обратиться с ходатайством в суд. К документу нужно будет предоставить документ о предоставленном отпуске по беременности и родам.