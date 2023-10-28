В Новосибирске беременным могут дать отсрочку от тюрьмы — кого коснется

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Согласно базе данных Государственной думы, парламентарии в ближайшее время могут рассмотреть законопроект об отсрочке лишения свободы для беременных женщин. Если поправки в уголовный кодекс одобрят, то сибирячки смогут обратиться с ходатайством в суд. К документу нужно будет предоставить документ о предоставленном отпуске по беременности и родам.
Но коснется это далеко не всех женщин. Право на отсрочку наказания получат сибирячки, осужденные на обязательные исправительные и принудительные работы. Повлияет ли это на срок работ и аналогичные приговоры суда в будущем, не сообщается.
Напомним, что в Новосибирске будут отмечать День беременных. Важную дату отпразднуют дважды.