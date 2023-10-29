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Акцию «Возвращение имен» запретили проводить в новосибирском Академгородке

29 октября 2023, 05:50
Запланированная Всероссийская акция «Возвращение имён», посвященная жертвам политических репрессий, должна была состояться в Новосибирске 29 и 30 октября.

Организаторы предполагали провести мероприятия возле памятника жертвам политических репрессий в Нарымском сквере и на проспекте Лаврентьева в Академгородке. Однако региональная прокуратура выступила с требованием отменить акцию, сообщило новосибирское подразделение политической партии «Яблоко» в своем канале в Telegram-канале. Позднее эта информация была подтверждена и в официальном канале акции «Возвращение имён».

Организаторы отметили, что данные мероприятия всегда были небольшими и не представляли угрозы общественному порядку. Но в настоящий период они не хотят подвергать ни одного участника даже минимальному риску. В результате имена жертв политических репрессий были опубликованы онлайн.

Заброшенный архив периода сталинских репрессий нашли в Новосибирской области
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В Новосибирске в Академгородке обнаружили архив периода сталинских репрессий.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#История#Акции#Ольга Храмушкина
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