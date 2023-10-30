Анна Кикина не хочет, чтобы ее называли «космонавткой»

Анна является единственной женщиной-космонавтом в составе российского отряда космонавтов. Анна Кикина родилась в Новосибирске, спорт был в ее жизни с детства, а в космонавтику она попала случайно, последовав совету коллеги, решила исполнить свою мечту. Так же Анна сообщила, что реабилитация после МКС проходит отлично, и назвала качества, которые необходимы космонавту.