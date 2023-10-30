Анна Кикина не хочет, чтобы ее называли «космонавткой»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
На вопрос корреспондента РИА Новости, как лучше называть Анну Кикину в СМИ — космонавт или космонавтка, она ответила: «Называйте меня как всех — „космонавт“.
Анна является единственной женщиной-космонавтом в составе российского отряда космонавтов. Анна Кикина родилась в Новосибирске, спорт был в ее жизни с детства, а в космонавтику она попала случайно, последовав совету коллеги, решила исполнить свою мечту. Так же Анна сообщила, что реабилитация после МКС проходит отлично, и назвала качества, которые необходимы космонавту.