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Анна Кикина рассказала, как ее лучше называть в СМИ

Анна Кикина не хочет, чтобы ее называли «космонавткой»

30 октября 2023, 07:52
Фото: Телеграм канал Риа Новости
Анна Кикина рассказала, как ее лучше называть в СМИ
Анна Кикина не хочет, чтобы ее называли феминитивом.

На вопрос корреспондента РИА Новости, как лучше называть Анну Кикину в СМИ — космонавт или космонавтка, она ответила: «Называйте меня как всех — „космонавт“.

Анна является единственной женщиной-космонавтом в составе российского отряда космонавтов. Анна Кикина родилась в Новосибирске, спорт был в ее жизни с детства, а в космонавтику она попала случайно, последовав совету коллеги, решила исполнить свою мечту. Так же Анна сообщила, что реабилитация после МКС проходит отлично, и назвала качества, которые необходимы космонавту.

Анна Кикина из Новосибирска назвала нужные для космонавта качества
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#Новосибирск#Новосибирская область#Космонавт#Кикина#Анна Кикина - женщина-космонавт из Новосибирска#Ольга Храмушкина
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