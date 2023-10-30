10 мифов об алкоголе, в которые мы продолжаем верить

Уже в Средние века стали появляться новые методы изготовления алкоголя. Так пиво стало основным напитком в Европе, и оно даже считалось менее опасным для здоровья по сравнению с водой, которая часто была загрязнена, хотя, конечно, сейчас в это сложно поверить. Вместе с тем монастыри вели развитие производства вина. Питьевые обычаи стали частью европейской культуры, и они в значительной степени сформировали традиции виноделия и пивоварения.