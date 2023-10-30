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Подросток мог стрелять в приятелей

Тяжело в деревне без травмата: под Новосибирском подросток подстрелил сверстников

30 октября 2023, 07:09
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Подросток мог стрелять в приятелей

Под Новосибирском подростка обвиняют в стрельбе из травматического оружия

В Усть-Таркском районе подросток решил подшутить и выстрелил в нескольких ровесников из травматического оружия. По данному факту возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в апреле нынешнего года. Как считает следствие, подросток разъезжал по селу и стрелял из травмата. В итоге двое несовершеннолетних получили ссадины.

«Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Усть-Таркского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — рассказали в Следственном комитете.

Сейчас следователи уже направили обвинительное заключение в суд. Кроме того, внесено представление в органы ПДН.

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#Новосибирск#Следственный комитет#Стрельба#Подросток#Следствие#Александр Ляхов#Хулиганство
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