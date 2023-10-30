Тяжело в деревне без травмата: под Новосибирском подросток подстрелил сверстников

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Инцидент произошел в апреле нынешнего года. Как считает следствие, подросток разъезжал по селу и стрелял из травмата. В итоге двое несовершеннолетних получили ссадины.
«Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Усть-Таркского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — рассказали в Следственном комитете.
Сейчас следователи уже направили обвинительное заключение в суд. Кроме того, внесено представление в органы ПДН.