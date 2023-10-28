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Мужчина стрелял в воздух

Перепугал прохожих: новосибирец в маске открыл стрельбу в центре города

28 октября 2023, 03:33
Фото: 1MI
Мужчина стрелял в воздух

Новосибирец в маске открыл стрельбу в центре города

В центре Новосибирска парень в маске открыл стрельбу из сигнального пистолета, чем напугал прохожих.

Вечером 27 октября на Красном проспекте, в центре Новосибирска, произошел инцидент с выстрелами. Видео, опубликованное в телеграмм-канале «АСТ-54», показывает молодого человека, закутанного в маску, поднимающего руку и стреляющего в воздух при помощи сигнального пистолета.

Выстрелы вызвали панику у прохожих, которые находились на улице. По сообщениям подписчиков в комментариях к посту, парень использовал игрушечный пистолет, который был приобретен на китайском сайте и не требует разрешения для использования.

Недавно в Новосибирске уже был задержан блогер Богдан Киселёв за подобное проступок. Он был отправлен в временный изолятор за стрельбу на Октябрьском мосту, а ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Стрельба#Эмилия Губарева
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