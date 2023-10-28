Перепугал прохожих: новосибирец в маске открыл стрельбу в центре города

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Вечером 27 октября на Красном проспекте, в центре Новосибирска, произошел инцидент с выстрелами. Видео, опубликованное в телеграмм-канале «АСТ-54», показывает молодого человека, закутанного в маску, поднимающего руку и стреляющего в воздух при помощи сигнального пистолета.
Выстрелы вызвали панику у прохожих, которые находились на улице. По сообщениям подписчиков в комментариях к посту, парень использовал игрушечный пистолет, который был приобретен на китайском сайте и не требует разрешения для использования.
Недавно в Новосибирске уже был задержан блогер Богдан Киселёв за подобное проступок. Он был отправлен в временный изолятор за стрельбу на Октябрьском мосту, а ему грозит до 7 лет лишения свободы.