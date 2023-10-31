atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Бойцу дали внеочередной отпуск

Новосибирский боец СВО сможет навестить тяжелобольного отца

31 октября 2023, 11:16
Фото: Новосибирское отделение СРЗП
Бойцу дали внеочередной отпуск

Новосибирскому бойцу СВО дали внеочередной отпуск для приезда к больному отцу

Житель Баганского района, находящийся в зоне СВО, смог получить внеочередной отпуск. Причиной стала тяжелая болезнь отца.

Семья военнослужащего обратилась в региональное отделение политической партии «Справедливая Россия — За правду!» с просьбой помочь в получении внеочередного отпуска ее родственнику. До призыва в рамках частичной мобилизации он проживал в Оби. Отец военнослужащего тяжело заболел и врачи дали неутешительный прогноз по его здоровью.

В итоге представители новосибирских справедливороссов обратились в военкомат Коченевского района, а также к своему соратнику в районном совете депутатов и председателю районного отделения Николаю Старикову. После консультации с военным комиссаром тот пообещал помочь, но попросил заявление от родственников и копии медицинских документов. Вскоре глава районного отделения вместе с родными бойца удовлетворили его требования.

В итоге рапорт о предоставлении внеочередного отпуска был подписан. Сейчас военнослужащий уже едет домой.

Новосибирские бойцы СВО получат новые льготы — кому они положены
Узнать подробнее
Читайте также:
Награжденные бойцы СВО бесплатно и вне очереди получат землю в Новосибирской области
#Новосибирск#СВО#Участник СВО#Отпуск#Александр Ляхов
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
Вчера, 01:36
Павел Воля обозвал Новосибирск уничижительным прозвищем — зрители смеялись
Сегодня, 02:48
20 тонн реагента вылили на дороги Новосибирска в октябре-2023
Сегодня, 03:56
Будем замерзать? Новосибирск не получил паспорт готовности к зиме
Сегодня, 10:33
Блогер из Новосибирска сняла клип на трек «Дышит маточкой»
Сегодня, 01:23
«Репрессии — желание государства»: в Новосибирске прошел митинг по политзаключенным
Сегодня, 04:12