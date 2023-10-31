Новосибирский боец СВО сможет навестить тяжелобольного отца

В итоге представители новосибирских справедливороссов обратились в военкомат Коченевского района, а также к своему соратнику в районном совете депутатов и председателю районного отделения Николаю Старикову. После консультации с военным комиссаром тот пообещал помочь, но попросил заявление от родственников и копии медицинских документов. Вскоре глава районного отделения вместе с родными бойца удовлетворили его требования.