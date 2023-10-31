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Политик лишился мандата из-за скрытых доходов

«Пристрастное отношение»: новосибирский экс-депутат отреагировал на отъем имущества

31 октября 2023, 07:26
Фото: 1MI
Политик лишился мандата из-за скрытых доходов

Новосибирский экс-депутат прокомментировал отнятие у него машины и земли

В Колыванском районе у экс-депутата Алексея Астафьева отняли машину и земельный участок. По мнению прокуратуры, политик не декларировал свои доходы и приобрел имущество на скрытые денежные средства. Однако сам Алексей Астафьев с этим не согласен.

Бывший депутат Колыванского райсовета считает, что имело место крайне пристрастное отношение со стороны прокуратуры и суда. Его аргументы якобы даже не пожелали выслушать.

«Каковы аргументы прокуратуры про мою коррупцию? Покупка с карточки товаров в „Солнечном“ и DNS на 200 и 2 тысячи рублей. Покупка машины моей супругой на деньги брата. И покупка мною земельного участка на деньги мамы. Вот теперь я коррупционер», — заявил Алексей Астафьев Сибкрай. ru.

При этом судья якобы отказала в ходатайстве о вызове свидетелей и ознакомлении с документами со стороны прокуратуры. «Ходатайствовали об отводе судьи из-за пристрастного отношения. Она и этот довод отмела. Пока находимся на этой стадии», — рассказал экс-депутат.

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Алексей Астафьев лишился имущества на основании прокурорской проверки. Сотрудники надзорного органа выяснили, что с 2015 по 2019 годы политик приобрел автомобиль «Фольксваген» и земельный участок на сумму, значительно превышающую доходы семьи, указанные в декларациях. Соответствующий иск был удовлетворен судом.

Отметим, что Алексей Астафьев постоянно указывал в декларациях доход в размере 0 рублей. Позже его лишили мандата из-за незадекларированных 62 миллионов рублей. Сам экс-депутат заявил, что заработал их на криптобирже, но не смог оттуда вывести.

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#Новосибирск#Суд#Прокуратура#Александр Ляхов#Коррупция
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