«Пристрастное отношение»: новосибирский экс-депутат отреагировал на отъем имущества

При этом судья якобы отказала в ходатайстве о вызове свидетелей и ознакомлении с документами со стороны прокуратуры. «Ходатайствовали об отводе судьи из-за пристрастного отношения. Она и этот довод отмела. Пока находимся на этой стадии», — рассказал экс-депутат.