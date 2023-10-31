В путешествие на ноябрьские праздники — куда уехать из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Если не хочется ехать далеко, но при этом есть желание побыть на природе, можно рассмотреть вариант отдыха в лесной зоне. К сожалению, Новосибирск не славится богатым озеленением. Зато в городе есть небольшой пяточек, который действительно похож на настоящий лес.
Речь идет о парке культуры и отдыха «Сосновый бор». Здесь можно провести время на прогулке среди деревьев, покататься с детьми на аттракционах, зайти в гости в конный клуб. В зимнее время здесь также функционирует лыжная база и каток.
В сосновом бору находится сцена, на которой проходят концерты. Погреться можно в уютном кафе. Гости также имеют возможность арендовать беседку и провести время у теплого мангала.
Экопарк Чкаловские дачи уже несколько лет является одной из самых популярных зон околозагородного отдыха. Раньше на этом месте действительно находились дачи, принадлежавшие сотрудникам завода имени Чкалова. Строили их именно здесь неспроста — вокруг дикая природа, недалеко течет Обь. Здесь даже когда-то построили Дом культуры.
Теперь это комплекс из коттеджей, где можно поселиться хоть на одну, хоть на сто ночей. Ехать к лесной зоне не далеко — около получаса на личном транспорте.
Потратив немного времени на дорогу, можно получить отдых не хуже, чем в Горном Алтае. Гостям здесь предлагаются богатые природные просторы, бассейны, беседки, детские и спортивные площадки.
Любители отдыха на один день могут побаловать себя посещением аквацентров и горячих бань. Один из самых популярных вариантов в Новосибирске — аквапарк. Он считается самым большим крытым заведением в России. Этот вариант отлично подойдет для семей с детьми. Новосибирский аквапарк предлагает большой выбор различных горок и бассейнов. На территории также действуют кафе, дополнительно можно заказать SPA-услуги.
Для людей постарше, а также для любителей спокойного и здорового образ жизни подойдут «Мира Термы». Комплекс представляет из себя большой крытый бассейн и выплывной бассейн, в котором приятно провести время даже в минусовую температуру. Также на территории размещены более 10 различных бань — турецкий хаммам, шунгитовая и фито-баня, русская, баня с колоколами и солью. Находится комплекс в Калининском районе, неподалеку от соснового бора.
Республика Алтай притягивает туристов в любое время года. Здесь можно отдохнуть как на комфортабельной базе отдыха, так и в палатке. Правда, во время холодов все-таки советуем отдать предпочтение первому варианту. Для любителей лыж и сноубординга здесь есть особенное место — Манжерок. Хотя для катания он больше подойдет в зимнее время года.
Также на Алтае можно насладиться поездками и пешими прогулками по заповедным зонам. Любителей экстрима ждет сплав по Катуни или полет на параплане. Советуем посетить тематический парк «Хранитель Большого Алтая». Здесь есть оборудованные маршруты протяженностью пять км и уникальные арт-объекты.
Для желающих подтянуть свое здоровье есть несколько курортов в Белокурихе, где можно посетить разные процедурные кабинеты, пройтись по тропе здоровья и насладиться полезной минеральной водой.
Любимый для фрирайдеров курорт расположился в горах Кузнецкого Алатау. В этом месте можно не только заняться любимым спортом, но и насладиться впечатляющими живописными видами.
Хотя для любителей более ленивого отдыха Хакасия тоже может оказаться интересным местом. В любое время года здесь можно снять номер в комфортабельном отеле или уютный домик в лесу. На природе можно устроить барбекю или согреться в русской бане.
Советуем посетить дикий парк «Рыжая лошадь». Особенно здесь понравится детям. На территории парка можно встретить большое число животным. Больше всего здесь хаски. Также на территории расположился бельчатник, так что припаситесь орешками.
Это, пожалуй, самое популярное место Кемеровской области. Шерегеш принято сравнивать с Сибирской Швейцарией, где раскинулись заснеженные пихты, ели и кедр, но самое главное — высокие холмы и горы. Именно здесь когда-то возвели востребованный не только у россиян, но и у иностранцев горнолыжный курорт.
Гостей в Шерегеше ждут более 56 км трасс, несколько подъемников и все необходимое для катания на лыжах или сноуборде.
Здесь также нашлось место и для культурно-просветительского отдыха. Горная Шория богата своей тысячелетней историей. Здесь обитали (даже сейчас обитают) коренные жители — шорцы. Сходите в экспедицию в Азасскую пещеру или в простой музей — не пожалеете, узнаете много нового.
Авиарейсы в Таиланд всегда пользовались большой популярностью у новосибирцев, особенно — в каникулы. Связанно это с временем перелета и с относительно низкой ценой. Туры в Таиланд могут обойтись в 130-250 тысяч рублей.
Новосибирцам советуют в качестве направления выбрать Патайю. Это один из самых дешевых туров. Причем в путевку могут входить сразу и перелет, и медицинская страховка, и трехразовое питание. Кстати, даже с самым дешевым туром может посчасливится жить совсем неподалеку от песчаного пляжа.
Чуть дороже выйдет Пхукет. В среднем цена тура составляет от 200 тысяч рублей. Зато курорт подойдет для семей с детьми. Помимо живописной природы и теплых пляжей здесь богатая городская инфраструктура с различными видами развлечений.
У сибиряков также остается в приоритете Турция. Неудивительно, ведь цены на туры туда растут гораздо медленнее, чем по другим направлениям. Минимальная стоимость тура на неделю может составить всего 60 тысяч рублей. В путевку войдут перелет, медицинская страховка и проживание в центр города.
Дешевле всего можно слетать в Аланию — от 50 тысяч рублей. При такой цене можно поселиться в трехзвездочном отеле с двухразовым питанием и пляжем на береговой линии.
Советуем ознакомиться с направлением в Хургаду. Стоимость туров туда начинается от 60 тысяч рублей. Причем в сумму «все включено»: от пляжа в пешей доступности до группового трансфера.
Также вас может впечатлить поездка в Шарм-Эль-Шейх. Цены на недельные туры начинаются от 65 тысяч рублей. Путевка предполагает медицинскую страховку, которая в Египте необходима, бесплатный автобус до пляжа, групповой трансфер и завтрак.
Правда, при планировании отдыха в Египте следует учитывать, что из Новосибирска туда нет прямых авиарейсов, поэтому придется сначала добираться до Москвы.