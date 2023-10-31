В путешествие на ноябрьские праздники — куда уехать из Новосибирска

Республика Алтай притягивает туристов в любое время года. Здесь можно отдохнуть как на комфортабельной базе отдыха, так и в палатке. Правда, во время холодов все-таки советуем отдать предпочтение первому варианту. Для любителей лыж и сноубординга здесь есть особенное место — Манжерок. Хотя для катания он больше подойдет в зимнее время года.