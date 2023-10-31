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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Даже в ноябре можно найти интересные варианты путешествий

В путешествие на ноябрьские праздники — куда уехать из Новосибирска

31 октября 2023, 08:21
Фото: Юлия Лыскова / 1MI
Даже в ноябре можно найти интересные варианты путешествий
С наступлением ноября грядут неделя школьных каникул и День народного единства, который станет выходным днем. Многие на это время хотят выбраться из региона, осталось решить, куда. Atas.Info сделал подборку интересных мест на короткие выходные.

Отдых в Новосибирске

Сосновый бор

Если не хочется ехать далеко, но при этом есть желание побыть на природе, можно рассмотреть вариант отдыха в лесной зоне. К сожалению, Новосибирск не славится богатым озеленением. Зато в городе есть небольшой пяточек, который действительно похож на настоящий лес.

Сосновый бор находится неподалеку от улицы Богдана ХмельницкогоСосновый бор находится неподалеку от улицы Богдана Хмельницкого
Сосновый бор находится неподалеку от улицы Богдана Хмельницкого
Фото: 1MI

Речь идет о парке культуры и отдыха «Сосновый бор». Здесь можно провести время на прогулке среди деревьев, покататься с детьми на аттракционах, зайти в гости в конный клуб. В зимнее время здесь также функционирует лыжная база и каток.

В сосновом бору находится сцена, на которой проходят концерты. Погреться можно в уютном кафе. Гости также имеют возможность арендовать беседку и провести время у теплого мангала.

Чкаловские дачи

Экопарк Чкаловские дачи уже несколько лет является одной из самых популярных зон околозагородного отдыха. Раньше на этом месте действительно находились дачи, принадлежавшие сотрудникам завода имени Чкалова. Строили их именно здесь неспроста — вокруг дикая природа, недалеко течет Обь. Здесь даже когда-то построили Дом культуры.

Чкаловские дачи расположились у берега ОбиЧкаловские дачи расположились у берега Оби
Чкаловские дачи расположились у берега Оби
Фото: 1MI

Теперь это комплекс из коттеджей, где можно поселиться хоть на одну, хоть на сто ночей. Ехать к лесной зоне не далеко — около получаса на личном транспорте.

Потратив немного времени на дорогу, можно получить отдых не хуже, чем в Горном Алтае. Гостям здесь предлагаются богатые природные просторы, бассейны, беседки, детские и спортивные площадки.

Аквапарк и термальный комплекс

Любители отдыха на один день могут побаловать себя посещением аквацентров и горячих бань. Один из самых популярных вариантов в Новосибирске — аквапарк. Он считается самым большим крытым заведением в России. Этот вариант отлично подойдет для семей с детьми. Новосибирский аквапарк предлагает большой выбор различных горок и бассейнов. На территории также действуют кафе, дополнительно можно заказать SPA-услуги.

В выходные надо побаловать себя здоровым отдыхомВ выходные надо побаловать себя здоровым отдыхом
В выходные надо побаловать себя здоровым отдыхом
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Для людей постарше, а также для любителей спокойного и здорового образ жизни подойдут «Мира Термы». Комплекс представляет из себя большой крытый бассейн и выплывной бассейн, в котором приятно провести время даже в минусовую температуру. Также на территории размещены более 10 различных бань — турецкий хаммам, шунгитовая и фито-баня, русская, баня с колоколами и солью. Находится комплекс в Калининском районе, неподалеку от соснового бора.

Поездка в другие регионы

Горный Алтай

Республика Алтай притягивает туристов в любое время года. Здесь можно отдохнуть как на комфортабельной базе отдыха, так и в палатке. Правда, во время холодов все-таки советуем отдать предпочтение первому варианту. Для любителей лыж и сноубординга здесь есть особенное место — Манжерок. Хотя для катания он больше подойдет в зимнее время года.

Катунь — артерия Горного АлтаяКатунь — артерия Горного Алтая
Катунь — артерия Горного Алтая
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Также на Алтае можно насладиться поездками и пешими прогулками по заповедным зонам. Любителей экстрима ждет сплав по Катуни или полет на параплане. Советуем посетить тематический парк «Хранитель Большого Алтая». Здесь есть оборудованные маршруты протяженностью пять км и уникальные арт-объекты.

Для желающих подтянуть свое здоровье есть несколько курортов в Белокурихе, где можно посетить разные процедурные кабинеты, пройтись по тропе здоровья и насладиться полезной минеральной водой.

Хакасия

Любимый для фрирайдеров курорт расположился в горах Кузнецкого Алатау. В этом месте можно не только заняться любимым спортом, но и насладиться впечатляющими живописными видами.

Хакасия популярна среди фрирайдеровХакасия популярна среди фрирайдеров
Хакасия популярна среди фрирайдеров
Фото: Кирилл Козлов / 1MI

Хотя для любителей более ленивого отдыха Хакасия тоже может оказаться интересным местом. В любое время года здесь можно снять номер в комфортабельном отеле или уютный домик в лесу. На природе можно устроить барбекю или согреться в русской бане.

Советуем посетить дикий парк «Рыжая лошадь». Особенно здесь понравится детям. На территории парка можно встретить большое число животным. Больше всего здесь хаски. Также на территории расположился бельчатник, так что припаситесь орешками.

Шерегеш

Это, пожалуй, самое популярное место Кемеровской области. Шерегеш принято сравнивать с Сибирской Швейцарией, где раскинулись заснеженные пихты, ели и кедр, но самое главное — высокие холмы и горы. Именно здесь когда-то возвели востребованный не только у россиян, но и у иностранцев горнолыжный курорт.

Шерегеш привлекает людей со всего мираШерегеш привлекает людей со всего мира
Шерегеш привлекает людей со всего мира
Фото: Сергей Рудковский / 1MI

Гостей в Шерегеше ждут более 56 км трасс, несколько подъемников и все необходимое для катания на лыжах или сноуборде.

Здесь также нашлось место и для культурно-просветительского отдыха. Горная Шория богата своей тысячелетней историей. Здесь обитали (даже сейчас обитают) коренные жители — шорцы. Сходите в экспедицию в Азасскую пещеру или в простой музей — не пожалеете, узнаете много нового.

Выходные за рубежом

Таиланд

Авиарейсы в Таиланд всегда пользовались большой популярностью у новосибирцев, особенно — в каникулы. Связанно это с временем перелета и с относительно низкой ценой. Туры в Таиланд могут обойтись в 130-250 тысяч рублей.

В Таиланде есть несколько городов для жаркого отдыхаВ Таиланде есть несколько городов для жаркого отдыха
В Таиланде есть несколько городов для жаркого отдыха
Фото: 1MI

Новосибирцам советуют в качестве направления выбрать Патайю. Это один из самых дешевых туров. Причем в путевку могут входить сразу и перелет, и медицинская страховка, и трехразовое питание. Кстати, даже с самым дешевым туром может посчасливится жить совсем неподалеку от песчаного пляжа.

Чуть дороже выйдет Пхукет. В среднем цена тура составляет от 200 тысяч рублей. Зато курорт подойдет для семей с детьми. Помимо живописной природы и теплых пляжей здесь богатая городская инфраструктура с различными видами развлечений.

Турция

У сибиряков также остается в приоритете Турция. Неудивительно, ведь цены на туры туда растут гораздо медленнее, чем по другим направлениям. Минимальная стоимость тура на неделю может составить всего 60 тысяч рублей. В путевку войдут перелет, медицинская страховка и проживание в центр города.

Турция остается жаркой всегдаТурция остается жаркой всегда
Турция остается жаркой всегда
Фото: 1MI

Дешевле всего можно слетать в Аланию — от 50 тысяч рублей. При такой цене можно поселиться в трехзвездочном отеле с двухразовым питанием и пляжем на береговой линии.

Египет

Советуем ознакомиться с направлением в Хургаду. Стоимость туров туда начинается от 60 тысяч рублей. Причем в сумму «все включено»: от пляжа в пешей доступности до группового трансфера.

В Египте не забудьте посмотреть на пирамидыВ Египте не забудьте посмотреть на пирамиды
В Египте не забудьте посмотреть на пирамиды
Фото: 1MI

Также вас может впечатлить поездка в Шарм-Эль-Шейх. Цены на недельные туры начинаются от 65 тысяч рублей. Путевка предполагает медицинскую страховку, которая в Египте необходима, бесплатный автобус до пляжа, групповой трансфер и завтрак.

Правда, при планировании отдыха в Египте следует учитывать, что из Новосибирска туда нет прямых авиарейсов, поэтому придется сначала добираться до Москвы.

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