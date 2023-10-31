Волонтеры ищут новосибирца в черных сланцах

Александр Зенков в день исчезновения был одет в темную куртку, бежевую (или серую) футболку, синие джинсы и черные сланцы. Обчанин худощав темнорус, кареглаз и носит короткую стрижку. При этом мужчина нуждается в медицинской помощи.