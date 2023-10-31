Волонтеры ищут новосибирца в черных сланцах

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Родственники не могут выйти с ним на связь почти месяц.
«Пропал Зенков Александр Александрович, 36 лет, г. Обь. С 4 октября его местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Александр Зенков в день исчезновения был одет в темную куртку, бежевую (или серую) футболку, синие джинсы и черные сланцы. Обчанин худощав темнорус, кареглаз и носит короткую стрижку. При этом мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.