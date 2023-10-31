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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Мужчина исчез почти месяц назад

Волонтеры ищут новосибирца в черных сланцах

31 октября 2023, 12:18
Фото: ВК / Лиза Алерт
Мужчина исчез почти месяц назад

В Новосибирской области почти месяц не могут найти мужчину в черных сланцах

Житель города Оби Александр Зенков бесследно исчез. Его ищут волонтеры и родственники.

Родственники не могут выйти с ним на связь почти месяц.

«Пропал Зенков Александр Александрович, 36 лет, г. Обь. С 4 октября его местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Зенков в день исчезновения был одет в темную куртку, бежевую (или серую) футболку, синие джинсы и черные сланцы. Обчанин худощав темнорус, кареглаз и носит короткую стрижку. При этом мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

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#Новосибирск#Пропал#Розыск#Волонтеры#Александр Ляхов
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