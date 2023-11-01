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Published Сегодня, 07:41

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Прокуроры выяснят обстоятельства жесткого боксирования

Новосибирские прокуроры заинтересовались жестоким спаррингом школьника в спортсекции

1 ноября 2023, 07:41
Фото: 1MI
Прокуроры выяснят обстоятельства жесткого боксирования

В Новосибирске организована прокурорская проверка спарринга в спортшколе

В Новосибирске тренер спортивной школы наказал школьника за забывчивость, поставив его в спарринг. Ребенок находится в больнице с сотрясением мозга. Инцидентом заинтересовались прокуроры.

Сейчас по факту возможного избиения организована проверка.

«Прокуратурой организована проверка по информации в СМИ о получении 10-летним ребенком травмы на занятиях в секции по боксу в спортивном комплексе „Заря“. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям тренера и руководителей спортивного комплекса. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в надзорном органе.

До этого в региональных СМИ появилась информация о жестоком спарринге школьника на тренировке по боксу. Тренер обиделся за то, что мальчик не поздоровался с ним и заставил всех избивать воспитанника. Сейчас ребенок с сильным сотрясением мозга находится в больнице.

Новосибирский тренер поставил школьника в жесткий спарринг — ребенок в больнице
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#Новосибирск#Дети#Прокуратура#Избиение#Школьник#Александр Ляхов
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