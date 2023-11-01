Новосибирские прокуроры заинтересовались жестоким спаррингом школьника в спортсекции

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Сейчас по факту возможного избиения организована проверка.
«Прокуратурой организована проверка по информации в СМИ о получении 10-летним ребенком травмы на занятиях в секции по боксу в спортивном комплексе „Заря“. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям тренера и руководителей спортивного комплекса. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в надзорном органе.
До этого в региональных СМИ появилась информация о жестоком спарринге школьника на тренировке по боксу. Тренер обиделся за то, что мальчик не поздоровался с ним и заставил всех избивать воспитанника. Сейчас ребенок с сильным сотрясением мозга находится в больнице.