Новосибирские прокуроры заинтересовались жестоким спаррингом школьника в спортсекции

До этого в региональных СМИ появилась информация о жестоком спарринге школьника на тренировке по боксу. Тренер обиделся за то, что мальчик не поздоровался с ним и заставил всех избивать воспитанника. Сейчас ребенок с сильным сотрясением мозга находится в больнице.