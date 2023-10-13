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Детей били в садике

Воспитательниц частого детсада в Новосибирске обвинили в избиении детей

13 октября 2023, 04:34
Фото: Midjourney
Детей били в садике
В Новосибирске было предъявлено обвинение двум воспитательницам частного детского сада, которые могли избивать детей.

В Новосибирске следователи предъявили обвинение двум работницам частного детского сада, которые подозреваются в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

По сведениям следствия, в июле 2023 года обвиняемые многократно применяли физическую силу к своим воспитанникам. Более 10 детей из частного детского сада пострадали от их действий.

На данный момент следователи готовят ходатайство о применении к ним меры пресечения. Ранее следователи предъявили обвинение руководительнице детского сада, ее подозревают в предоставлении неприемлемых услуг детям до 6 лет.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Детский сад#Эмилия Губарева#Воспитатели
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