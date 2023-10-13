Воспитательниц частого детсада в Новосибирске обвинили в избиении детей

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В Новосибирске следователи предъявили обвинение двум работницам частного детского сада, которые подозреваются в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По сведениям следствия, в июле 2023 года обвиняемые многократно применяли физическую силу к своим воспитанникам. Более 10 детей из частного детского сада пострадали от их действий.
На данный момент следователи готовят ходатайство о применении к ним меры пресечения. Ранее следователи предъявили обвинение руководительнице детского сада, ее подозревают в предоставлении неприемлемых услуг детям до 6 лет.