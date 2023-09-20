4-летнего мальчика обвинили в побоях сверстников в детском саду Новосибирска

Родители Жени сказали, что ему нужна помощь невролога и психолога, так как он плохо говорит в свои 4 года. Мама ребенка заявила, что они работают с логопедом и делают все возможное для своего сына, но он не является агрессивным, просто очень активный ребенок, которому сложно контролировать свои эмоции.