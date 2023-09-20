atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Мальчик очень активный

4-летнего мальчика обвинили в побоях сверстников в детском саду Новосибирска

20 сентября 2023, 06:21
Фото: Midjourney
Мальчик очень активный

В Новосибирске родители пожаловались на поведение 4-летнего мальчика в детсаду

Четырехлетнего Женю из Новосибирска обвиняют в побоях сверстников в детском саду: по мнению родителей, мальчик очень гиперактивный.

В Новосибирске возник конфликт вокруг маленького Жени*, четырехлетнего ребенка из одного из детских садов. Родители других детей обвиняют его в том, что он бьет своих сверстников.

По информации КП-Новосибирск, взрослые утверждают, что мальчик толкает других детей, прыгал на одну из девочек во время сна и даже вылил горячий суп на голову одного из детей.

Родители Жени сказали, что ему нужна помощь невролога и психолога, так как он плохо говорит в свои 4 года. Мама ребенка заявила, что они работают с логопедом и делают все возможное для своего сына, но он не является агрессивным, просто очень активный ребенок, которому сложно контролировать свои эмоции.

Руководство детского сада также отмечает гиперактивность Жени и предложило привлечь психолога, который уже работает в садике над решением этой проблемы.

*имя ребенка изменено

Дети дышат пылью: в Новосибирске депутат призвал перевести школу № 145 с угля на газ
Узнать подробнее
Читайте также:
«Скоро три смены будет»: в школе № 220 не хватает мест детям «Европейского берега»ЗАГС назвал самые невероятные имена, которые давали детям новосибирцы в августе«Бог дал детей — и хватит»: в Новосибирске семья судится с Соцфондом из-за пособий
#Общество#Новосибирск#Дети#Родители#Детский сад#Психолог#Эмилия Губарева
Подпишитесь
За базаром следят. Называем фамилии владельцев продуктовых рынков Новосибирска
Сегодня, 01:56
Новосибирским льготникам обновили льготы по ЖКХ — как действуют
Вчера, 06:27
«Скоро три смены будет»: в школе № 220 не хватает мест детям «Европейского берега»
18 сентября, 07:58
Названо имя нового главы Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирске
Сегодня, 02:21
Две девушки из Новосибирской области станут участницами конкурса «Мисс Россия»
Сегодня, 03:46
В Новосибирске нашли самую худшую поликлинику: народный рейтинг 2ГИС
Сегодня, 02:49