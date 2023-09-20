4-летнего мальчика обвинили в побоях сверстников в детском саду Новосибирска

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В Новосибирске возник конфликт вокруг маленького Жени*, четырехлетнего ребенка из одного из детских садов. Родители других детей обвиняют его в том, что он бьет своих сверстников.
По информации КП-Новосибирск, взрослые утверждают, что мальчик толкает других детей, прыгал на одну из девочек во время сна и даже вылил горячий суп на голову одного из детей.
Родители Жени сказали, что ему нужна помощь невролога и психолога, так как он плохо говорит в свои 4 года. Мама ребенка заявила, что они работают с логопедом и делают все возможное для своего сына, но он не является агрессивным, просто очень активный ребенок, которому сложно контролировать свои эмоции.
Руководство детского сада также отмечает гиперактивность Жени и предложило привлечь психолога, который уже работает в садике над решением этой проблемы.
*имя ребенка изменено