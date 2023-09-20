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Школа до сих пор топит углем

Дети дышат пылью: в Новосибирске депутат призвал перевести школу № 145 с угля на газ

20 сентября 2023, 05:08
Фото: Справедливая Россия
Школа до сих пор топит углем

Новосибирский депутат Аксененко призвал мэрию перевести школу №145 с угля на газ

Депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко призвал мэрию Новосибирска перевести школу № 145 с угля на газ.

Депутат Госдумы РФ призвал администрацию города Новосибирска перевести школу № 145 в Первомайском районе использования угля на газ и вернуть ей двор. Со слов народного избранника, рядом со школой проходит главная газовая труба, но почему-то учреждение до сих пор пользуется углем.

Как выяснилось, часть школьной территории принадлежит кочегарке, и школа вынуждена ее арендовать: «Более того, школа в некотором смысле оказалась в заложниках у собственной угольной котельной. Со слов директора, некогда пришкольная территория в настоящий момент принадлежит кочегарке, а СОШ № 145 вынуждена её арендовать…».

Депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко и его коллега из Совета депутатов Новосибирска Андрей Любавский планируют контролировать вопросы разделения земли и перевода ее из одной организации в другую, а также перевода школы на газовое отопление.

Обращение к мэруОбращение к мэру
ШколаШкола
Обращение к мэру
Представитель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ уже написал соответствующее обращение мэру Новосибирска, где он указал на все недостатки угольного отопления школы: «дети вынуждены дышать угольной пылью; загрязнение территории при котельной, которая по сути является частью школьной территории, мешает детям заниматься спортом на свежем воздухе; угольная котельная занимает значительное количество помещений в школе; использование угля требует больших затрат на закупку топлива и услуги операторов котельной».

Аксёненко просит градоначальника «принять необходимые меры для перевода школы № 145 на газовое отопление как можно скорее и предоставить актуальную информацию по этому вопросу».

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