Дети дышат пылью: в Новосибирске депутат призвал перевести школу № 145 с угля на газ

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Депутат Госдумы РФ призвал администрацию города Новосибирска перевести школу № 145 в Первомайском районе использования угля на газ и вернуть ей двор. Со слов народного избранника, рядом со школой проходит главная газовая труба, но почему-то учреждение до сих пор пользуется углем.
Как выяснилось, часть школьной территории принадлежит кочегарке, и школа вынуждена ее арендовать: «Более того, школа в некотором смысле оказалась в заложниках у собственной угольной котельной. Со слов директора, некогда пришкольная территория в настоящий момент принадлежит кочегарке, а СОШ № 145 вынуждена её арендовать…».
Депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко и его коллега из Совета депутатов Новосибирска Андрей Любавский планируют контролировать вопросы разделения земли и перевода ее из одной организации в другую, а также перевода школы на газовое отопление.
Представитель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ уже написал соответствующее обращение мэру Новосибирска, где он указал на все недостатки угольного отопления школы: «дети вынуждены дышать угольной пылью; загрязнение территории при котельной, которая по сути является частью школьной территории, мешает детям заниматься спортом на свежем воздухе; угольная котельная занимает значительное количество помещений в школе; использование угля требует больших затрат на закупку топлива и услуги операторов котельной».
Аксёненко просит градоначальника «принять необходимые меры для перевода школы № 145 на газовое отопление как можно скорее и предоставить актуальную информацию по этому вопросу».