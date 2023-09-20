Дети дышат пылью: в Новосибирске депутат призвал перевести школу № 145 с угля на газ

Депутат Госдумы РФ призвал администрацию города Новосибирска перевести школу № 145 в Первомайском районе использования угля на газ и вернуть ей двор. Со слов народного избранника, рядом со школой проходит главная газовая труба, но почему-то учреждение до сих пор пользуется углем.