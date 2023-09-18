Стали известны подробности взрыва газа в доме в Барабинске Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Согласно информации от местных жителей, при взрыве газа в частном доме под Новосибирском пострадали пожилой мужчина и его взрослый внук. Инцидент произошел в субботу, 16 сентября, в бревенчатом доме на улице Ульяновской в Барабинске. После взрыва жилое здание обрушилось и загорелось.
Девяностолетний дедушка пожаловался внуку, что в их доме нет газа уже три дня. Тогда они решили затопить печь, в результате чего произошел взрыв. Крыша дома оторвалась, а стены обрушились. Об этом пишет КП-Новосибирск.
Оба мужчины получили серьезные ожоги от взрыва газа. Дедушка пострадал в меньшей степени, а внук — в значительной. Они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работали 29 человек и 10 единиц техники. Сейчас прокуратура проводит расследование, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося.