Детский сад на 150 мест в Дзержинском районе достроят к концу 2023 года

В новом жилом комплексе, который сейчас строится в Дзержинском районе, будет примерно 3 тысяч квартир. Среди жильцов уже есть много молодых семей с детьми, поэтому очень важно построить здесь детский сад, отметил мэр Анатолий Локоть. По словам градоначальника, сад сможет удовлетворить потребности этого района в дошкольных местах. Застройщик финансирует строительство самостоятельно и после завершения передаст здание муниципалитету на безвозмездной основе. Это будет первым подобным опытом.