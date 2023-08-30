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Новый детский сад в Новосибирске достроят в 2023 году

Детский сад на 150 мест в Дзержинском районе достроят к концу 2023 года

30 августа 2023, 06:46
Фото: Мэрия Новосибирска
Новый детский сад в Новосибирске достроят в 2023 году
На улице Николая Островского строят новый детский сад, который рассчитан на150 детей. Строительство планируется завершить к концу 2023 года. После завершения работ застройщик передаст готовое здание муниципалитету бесплатно. Об этом информировал глава города Анатолий Локоть.

В новом жилом комплексе, который сейчас строится в Дзержинском районе, будет примерно 3 тысяч квартир. Среди жильцов уже есть много молодых семей с детьми, поэтому очень важно построить здесь детский сад, отметил мэр Анатолий Локоть. По словам градоначальника, сад сможет удовлетворить потребности этого района в дошкольных местах. Застройщик финансирует строительство самостоятельно и после завершения передаст здание муниципалитету на безвозмездной основе. Это будет первым подобным опытом.

Здание детского сада на 150 мест находится на улице Николая Островского. Строительство осуществляет ООО «Специализированный застройщик „Союз-Инвест“. Планируется, что после передачи здания муниципалитету мэрия начнет процесс оформления разрешительных документов для работы образовательного учреждения.

В Новосибирске в Дзержинском районе достраивают новый детский сад на ул. Николай Островского.В Новосибирске в Дзержинском районе достраивают новый детский сад на ул. Николай Островского.
В Новосибирске в Дзержинском районе достраивают новый детский сад на ул. Николай Островского.
Фото: Мэрия Новосибирска

Деньги на закупку мебели, игрушек, учебных пособий, а также оборудование для пищеблока и прачечной выделят из городского бюджета — на эту цель предусмотрено 17 миллионов 700 тысяч рублей. Процедуры, связанные с закупками, проводятся одновременно с процессом строительства.

По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, новое здание станет вторым корпусом детского сада № 484, который находится на улице Селезнева, 48а. Благодаря этому, повысится эффективность управления дошкольными учреждениями.

В целом, проблема нехватки детских садов в Новосибирске практически решена. В сентябре планируется обеспечить местами не только детей от 3 до 7 лет, но и детей возрастом от 1,5 до 3 лет.

Обзор лучших детских садов по районам Новосибирска
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В Новосибирске назвали лучшие детские сады.

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#Образование#Новосибирск#Дети#Строительство#Детский сад#Эмилия Губарева#Анатолий Локоть
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