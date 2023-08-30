Детский сад на 150 мест в Дзержинском районе достроят к концу 2023 года

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:51
В новом жилом комплексе, который сейчас строится в Дзержинском районе, будет примерно 3 тысяч квартир. Среди жильцов уже есть много молодых семей с детьми, поэтому очень важно построить здесь детский сад, отметил мэр Анатолий Локоть. По словам градоначальника, сад сможет удовлетворить потребности этого района в дошкольных местах. Застройщик финансирует строительство самостоятельно и после завершения передаст здание муниципалитету на безвозмездной основе. Это будет первым подобным опытом.
Здание детского сада на 150 мест находится на улице Николая Островского. Строительство осуществляет ООО «Специализированный застройщик „Союз-Инвест“. Планируется, что после передачи здания муниципалитету мэрия начнет процесс оформления разрешительных документов для работы образовательного учреждения.
Деньги на закупку мебели, игрушек, учебных пособий, а также оборудование для пищеблока и прачечной выделят из городского бюджета — на эту цель предусмотрено 17 миллионов 700 тысяч рублей. Процедуры, связанные с закупками, проводятся одновременно с процессом строительства.
По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, новое здание станет вторым корпусом детского сада № 484, который находится на улице Селезнева, 48а. Благодаря этому, повысится эффективность управления дошкольными учреждениями.
В целом, проблема нехватки детских садов в Новосибирске практически решена. В сентябре планируется обеспечить местами не только детей от 3 до 7 лет, но и детей возрастом от 1,5 до 3 лет.
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