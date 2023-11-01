Опасные снаряды XX века нашли под Новосибирском — они представляли угрозу

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
В двух районах Новосибирской области, а именно в Мошковском и Искитимском, местные жители обнаружили опасные боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.
В Искитиме был найден взрыватель от снаряда, а в поселке Сокур — старый артиллерийский снаряд, покрытый ржавчиной.
Обе находки представляли угрозу, поэтому специалисты-саперы доставили их на полигон и безопасно уничтожили, использовав накладной заряд.