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Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в Новосибирской области

Опасные снаряды XX века нашли под Новосибирском — они представляли угрозу

1 ноября 2023, 02:48
Фото: Росгвардия по Новосибирской области

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в Новосибирской области

Местные жители двух районов Новосибирской области обнаружили опасные боеприпасы времен ВОВ, которые были успешно уничтожены саперами на специальном полигоне.

В двух районах Новосибирской области, а именно в Мошковском и Искитимском, местные жители обнаружили опасные боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

В Искитиме был найден взрыватель от снаряда, а в поселке Сокур — старый артиллерийский снаряд, покрытый ржавчиной.

Обе находки представляли угрозу, поэтому специалисты-саперы доставили их на полигон и безопасно уничтожили, использовав накладной заряд.

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#Новосибирск#ВОВ#Эмилия Губарева#Оружие#Боеприпасы
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