«Zov с Груздевой» из Новосибирска — история волонтерского движения швей

Волонтеры трудятся бесплатно, в свободное от основной работы время. Все материалы сейчас закупают вскладчину самостоятельно. При этом все изделия активистки шьют по собственным эскизам. А расположение и функционал мелких деталей — карманов, петель, застежек ― сделано по просьбам самих бойцов, сообщает ЧС-инфо.