«Zov с Груздевой» из Новосибирска — история волонтерского движения швей

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Хозяйка магазина тканей Ольга Груздева предложила своим покупательницам помочь в пошиве необходимых вещей для бойцов на фронте. Материал предпринимательница готова была предоставить бесплатно. В итоге инициатива вылилась в создание целого волонтерского движения с собственной мастерской — помещение предоставила одна из клиенток Груздевой.
Шьют спальники, дождевики, теплые вещи, термобахилы. Сначала помогали землякам, которые служат в 24 бригаде, 36 полку, 52 полку. А позже на энтузиасток стали выходить и другие армейские подразделения.
Волонтеры трудятся бесплатно, в свободное от основной работы время. Все материалы сейчас закупают вскладчину самостоятельно. При этом все изделия активистки шьют по собственным эскизам. А расположение и функционал мелких деталей — карманов, петель, застежек ― сделано по просьбам самих бойцов, сообщает ЧС-инфо.