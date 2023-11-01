atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

Все необходимые материалы волонтеры закупают сами

«Zov с Груздевой» из Новосибирска — история волонтерского движения швей

1 ноября 2023, 03:41
Фото: 1MI
Все необходимые материалы волонтеры закупают сами

Новосибирский интернет-магазин поддерживает бойцов в зоне СВО

Владелица интернет-магазина организовала волонтерское движение «Zov с Груздевой», участницы которого шьют амуницию для участников специальной военной операции

Хозяйка магазина тканей Ольга Груздева предложила своим покупательницам помочь в пошиве необходимых вещей для бойцов на фронте. Материал предпринимательница готова была предоставить бесплатно. В итоге инициатива вылилась в создание целого волонтерского движения с собственной мастерской — помещение предоставила одна из клиенток Груздевой.

Шьют спальники, дождевики, теплые вещи, термобахилы. Сначала помогали землякам, которые служат в 24 бригаде, 36 полку, 52 полку. А позже на энтузиасток стали выходить и другие армейские подразделения.

Волонтеры трудятся бесплатно, в свободное от основной работы время. Все материалы сейчас закупают вскладчину самостоятельно. При этом все изделия активистки шьют по собственным эскизам. А расположение и функционал мелких деталей — карманов, петель, застежек ― сделано по просьбам самих бойцов, сообщает ЧС-инфо.

Читайте также:
Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в октябре 2023О службе женщин в зоне СВО рассказал военком из Новосибирска КудрявцевНовосибирские бойцы СВО получат новые льготы — кому они положены
#Новосибирск#Помощь#Волонтеры#СВО
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
30 октября, 01:36
Павел Воля обозвал Новосибирск уничижительным прозвищем — зрители смеялись
31 октября, 02:48
20 тонн реагента вылили на дороги Новосибирска в октябре-2023
31 октября, 03:56
Билеты на праздничный концерт 4 ноября 2023 раздают бесплатно в Новосибирске
31 октября, 08:01
Может ли женщина пойти на СВО? Военком — о сибирячках на фронте
Сегодня, 01:24
«Репрессии — желание государства»: в Новосибирске прошел митинг по политзаключенным
31 октября, 04:12