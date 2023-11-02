Большой этнографический диктант 2023: как регистрироваться в Новосибирске с 3 ноября

Этнографический тест — это национальная акция, призванная пробудить больше интереса к России, народностям и местам их проживания. Она способствует повышению уровня культуры и укреплению патриотических чувств. Этот тест напоминает «Тотальный диктант», но строится в форме опроса, где нужно выбрать правильные ответы из предложенных вариантов. Всего в этом тесте тридцать вопросов. В 2023 году этнографический тест проводится с 3 по 8 ноября. Максимальная сумма баллов за выполнение всех задания — 100.