Большой этнографический диктант 2023: как регистрироваться в Новосибирске с 3 ноября

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Этнографический тест — это национальная акция, призванная пробудить больше интереса к России, народностям и местам их проживания. Она способствует повышению уровня культуры и укреплению патриотических чувств. Этот тест напоминает «Тотальный диктант», но строится в форме опроса, где нужно выбрать правильные ответы из предложенных вариантов. Всего в этом тесте тридцать вопросов. В 2023 году этнографический тест проводится с 3 по 8 ноября. Максимальная сумма баллов за выполнение всех задания — 100.
Участники акции «Большой этнографический диктант 2023» могут зарегистрироваться и пройти тест в установленный период с 3 по 8 ноября. Для этого приглашаются все желающие, независимо от места проживания, национальности или гражданства. Нет ограничений по возрасту, социальному статусу, образованию или вероисповеданию. Тест можно пройти онлайн или на специальных площадках, информацию о которых можно найти на официальном сайте. Участие в акции абсолютно бесплатное, а сертификат участника выдается безвозмездно.
Регистрация участников производится по желанию и анонимно. Для идентификации каждому участнику присваивается уникальный номер. Имя и фамилию можно указать, если хочется видеть их на сертификате. Код нужен для прохождения офлайн тестирования и получения информации о результатах.
Для регистрации в онлайн формате нужно посетить сайт miretno ru и перейти по ссылке «Пройти диктант». Затем нужно заполнить поля с фамилией, именем (по желанию), регионом и адресом электронной почты. После этого можно приступить к тестированию, состоящему из 30 вопросов. По результатам прохождения можно скачать сертификат участника.