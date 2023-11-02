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Большой этнографический диктант 2023: как регистрироваться в Новосибирске с 3 ноября

Большой этнографический диктант 2023: как регистрироваться в Новосибирске с 3 ноября

2 ноября 2023, 18:02
Фото: https://miretno.ru/
В период с 3 по 8 ноября в 2023 году новосибирцы напишут «Большой этнографический диктант»: что это, как зарегистрироваться и пройти тест онлайн на официальном сайте, читайте в материале Atas.info.

Что такое «Этнографический диктант» и зачем он нужен

Этнографический тест — это национальная акция, призванная пробудить больше интереса к России, народностям и местам их проживания. Она способствует повышению уровня культуры и укреплению патриотических чувств. Этот тест напоминает «Тотальный диктант», но строится в форме опроса, где нужно выбрать правильные ответы из предложенных вариантов. Всего в этом тесте тридцать вопросов. В 2023 году этнографический тест проводится с 3 по 8 ноября. Максимальная сумма баллов за выполнение всех задания — 100.

 

Кто может участвовать в «Этнографическом диктанте» в 2023 году: бесплатно ли это?

Участники акции «Большой этнографический диктант 2023» могут зарегистрироваться и пройти тест в установленный период с 3 по 8 ноября. Для этого приглашаются все желающие, независимо от места проживания, национальности или гражданства. Нет ограничений по возрасту, социальному статусу, образованию или вероисповеданию. Тест можно пройти онлайн или на специальных площадках, информацию о которых можно найти на официальном сайте. Участие в акции абсолютно бесплатное, а сертификат участника выдается безвозмездно.

 

Как зарегистрироваться на «Большой этнографический диктант 2023»

Регистрация участников производится по желанию и анонимно. Для идентификации каждому участнику присваивается уникальный номер. Имя и фамилию можно указать, если хочется видеть их на сертификате. Код нужен для прохождения офлайн тестирования и получения информации о результатах.

Для регистрации в онлайн формате нужно посетить сайт miretno ru и перейти по ссылке «Пройти диктант». Затем нужно заполнить поля с фамилией, именем (по желанию), регионом и адресом электронной почты. После этого можно приступить к тестированию, состоящему из 30 вопросов. По результатам прохождения можно скачать сертификат участника.

Фото: miretno ru
Стала известна дата следующего «Тотального диктанта» в Новосибирске
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#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Диктант#Эмилия Губарева#Онлайн#Регистрация
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