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Мэрия прокомментировала унижение школьницы педагогом в Новосибирске

Учительница пригрозила школьнице снять штаны перед классом в Новосибирске

2 ноября 2023, 04:04
Фото: 1MI

Мэрия прокомментировала унижение школьницы педагогом в Новосибирске

Причиной конфликта между педагогом и ученицей в школе №40 в Новосибирске стала нецензурная брань со стороны ученицы, после чего учительница пригрозила опозорить девочку перед всем классом.

В мэрии Новосибирска объяснили причину конфликта между учителем и ученицей в школе №40, который стал объектом публикации в социальных сетях. Согласно информации, опубликованной в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», учитель обещал снять штаны и унизить девочку перед всем классом.

По словам представителей мэрии, такое поведение педагога было вызвано неприятными выражениями со стороны ученицы. Муниципалитет сообщил, что проведение проверки произойдет после того, как учитель вернется с больничного.

Отмечается, что учитель работает в школе № 40 с 2016 года и имеет высшее образование и первую квалификационную категорию. Она также имеет более 25-летний опыт работы в области педагогики. В мэрии подчеркнули, что родители учащихся данной школы не обращались с жалобами на этого учителя, пишет НГС.

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#Новосибирск#Дети#Школа#Мэрия#Педагог#Учителя#Эмилия Губарева
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