Учительница пригрозила школьнице снять штаны перед классом в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В мэрии Новосибирска объяснили причину конфликта между учителем и ученицей в школе №40, который стал объектом публикации в социальных сетях. Согласно информации, опубликованной в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», учитель обещал снять штаны и унизить девочку перед всем классом.
По словам представителей мэрии, такое поведение педагога было вызвано неприятными выражениями со стороны ученицы. Муниципалитет сообщил, что проведение проверки произойдет после того, как учитель вернется с больничного.
Отмечается, что учитель работает в школе № 40 с 2016 года и имеет высшее образование и первую квалификационную категорию. Она также имеет более 25-летний опыт работы в области педагогики. В мэрии подчеркнули, что родители учащихся данной школы не обращались с жалобами на этого учителя, пишет НГС.