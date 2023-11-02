Учительница пригрозила школьнице снять штаны перед классом в Новосибирске

Отмечается, что учитель работает в школе № 40 с 2016 года и имеет высшее образование и первую квалификационную категорию. Она также имеет более 25-летний опыт работы в области педагогики. В мэрии подчеркнули, что родители учащихся данной школы не обращались с жалобами на этого учителя, пишет НГС.