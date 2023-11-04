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Published Сегодня, 22:28

Modified Сегодня, 22:28

Updated Сегодня, 22:28

Казанская икона Божьей Матери считается покровительницей России

День Казанской иконы Божьей матери в ноябре 2023 и в июле — какая дата главнее

3 ноября 2023, 22:28
Фото: wikipedia.org
Казанская икона Божьей Матери считается покровительницей России
4 ноября православные новосибирцы отметят день Казанской иконы Божьей матери. Данный образ Богородицы считается покровительственным для России. О том, когда идти в храм и что запрещено — в материале Atas.Info.

День Казанской иконы Божьей Матери — история праздника

Стоит отметить, что день Казанской иконы Божьей Матери празднуется дважды в год. 21 июля православные верующие чтят явление чудотворного образа. Согласно легенде, светлый лик появился после пожара в Казани в 1579 году. После бедствия Богородицу увидела во сне девятилетняя девочка Матрона, которая приказала ей найти икону под развалинами сгоревшего дома. Ребенку долго никто не верил, но сон повторялся трижды. В итоге икону действительно нашли и перенесли в Благовещенский собор. А на месте обретения появился женский монастырь.

День памяти Казанской иконы Божьей Матери в ноябре связан с изгнанием польских и шведских интервентов из Москвы в 1612 году. Чудотворный список был передан войскам князя Дмитрия Пожарского накануне регающей битвы. Именно в честь этого события был воздвигнут знаменитый Казанский собор, а икона стала покровительницей династии Романовых.

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День Казанской иконы Божьей матери — что нельзя делать православным

Накануне праздника во всех православных храмах проводят всенощное бдение. После литургии перед иконой читают молитвы и каноны. При этом верующим желательно стоять перед образом на коленях. Стоит посетить храм и во время утренней службы.

Икона Казанской Богоматери считается заступницей от бед и покровительницей замужних девушек. Поэтому в этот день стоит поставить свечку за здоровье родных, а также ради скорого замужества.

В этот день ни в коем случае нельзя унывать, ругаться и злиться на окружающих. Не рекомендуется употреблять алкоголь и посещать праздничные мероприятия.

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