День Казанской иконы Божьей матери в ноябре 2023 и в июле — какая дата главнее

Posted Сегодня, 22:28
Published Сегодня, 22:28
Modified Сегодня, 22:28
Updated Сегодня, 22:28
Стоит отметить, что день Казанской иконы Божьей Матери празднуется дважды в год. 21 июля православные верующие чтят явление чудотворного образа. Согласно легенде, светлый лик появился после пожара в Казани в 1579 году. После бедствия Богородицу увидела во сне девятилетняя девочка Матрона, которая приказала ей найти икону под развалинами сгоревшего дома. Ребенку долго никто не верил, но сон повторялся трижды. В итоге икону действительно нашли и перенесли в Благовещенский собор. А на месте обретения появился женский монастырь.
День памяти Казанской иконы Божьей Матери в ноябре связан с изгнанием польских и шведских интервентов из Москвы в 1612 году. Чудотворный список был передан войскам князя Дмитрия Пожарского накануне регающей битвы. Именно в честь этого события был воздвигнут знаменитый Казанский собор, а икона стала покровительницей династии Романовых.
Накануне праздника во всех православных храмах проводят всенощное бдение. После литургии перед иконой читают молитвы и каноны. При этом верующим желательно стоять перед образом на коленях. Стоит посетить храм и во время утренней службы.
Икона Казанской Богоматери считается заступницей от бед и покровительницей замужних девушек. Поэтому в этот день стоит поставить свечку за здоровье родных, а также ради скорого замужества.
В этот день ни в коем случае нельзя унывать, ругаться и злиться на окружающих. Не рекомендуется употреблять алкоголь и посещать праздничные мероприятия.