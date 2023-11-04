День Казанской иконы Божьей матери в ноябре 2023 и в июле — какая дата главнее

Стоит отметить, что день Казанской иконы Божьей Матери празднуется дважды в год. 21 июля православные верующие чтят явление чудотворного образа. Согласно легенде, светлый лик появился после пожара в Казани в 1579 году. После бедствия Богородицу увидела во сне девятилетняя девочка Матрона, которая приказала ей найти икону под развалинами сгоревшего дома. Ребенку долго никто не верил, но сон повторялся трижды. В итоге икону действительно нашли и перенесли в Благовещенский собор. А на месте обретения появился женский монастырь.