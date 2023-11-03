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Новосибирцев встретит Илья Муромец

Илья Муромец и выставка хлеба: как в Новосибирске отметят День народного единства

3 ноября 2023, 08:47
Фото: Фрагмент картины Виктора Васнецова «Богатыри» / wikipedia.org
Новосибирцев встретит Илья Муромец

Стала известна программа Дня народного единства 4 ноября в Новосибирске

4 ноября отмечается День народного единства. В связи с этим власти Новосибирска уже запланировали большую праздничную программу.

Как сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска, главной площадкой праздника, который пройдёт под девизом «Народов много — Родина одна!», станет Государственный концертный зал имени А. М. Каца. Торжества начнутся в 11.00.

На интерактивной площадке «Аллея дружбы» представители народностей, живущих в Новосибирске, поприветствуют гостей с видеоэкранов на родных языках. Узнать по литературном наследии народов России можно будет в «Библиобусе» с Ильей Муромцем на входе в качестве охранника. Рядом развернут фотозону с русскими народными сказками.

В фойе первого этажа Государственного концертного зала имени А. М. Каца начнет работать «Лавка мастеров» с мастер-классами по декоративно-прикладному искусству и молодецким забавам на площадке «Русские традиции».

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На втором этаже заработает выставка-презентация национальных организаций, Ассоциации национально-культурных автономий и организаций «Содружество». На ней представят традиционные костюмы, а также книги по языкознанию, истории, традициям, праздникам и декоративно-прикладному искусству народов России. Голодные новосибирцы смогут познакомиться с «Хлебной картой России».

Торжественное открытие праздничной программы состоится в 12. 00. Гостей поприветствует мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В 12.30 начнется гала-концерт XXI фестиваля национальных культур «Новосибирск — город дружбы». На сцену выйдут самодеятельные и профессиональные творческие коллективы национальных организаций и учреждений культуры Новосибирска.

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Завершит праздник концерт «Многогранная Россия». Он начнётся в 17.00 и пройдет в рамках фестиваля хоровой музыки Credo Chorus. В нем примут участие Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии, Новосибирская хоровая капелла, Филармонический камерный оркестр, Академический хор АХ НЭТИ, Ассоциации выпускников НГТУ — НЭТИ и Молодежный Академический хор НГТУ имени Ю. А. Брагинского.

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