Илья Муромец и выставка хлеба: как в Новосибирске отметят День народного единства

На интерактивной площадке «Аллея дружбы» представители народностей, живущих в Новосибирске, поприветствуют гостей с видеоэкранов на родных языках. Узнать по литературном наследии народов России можно будет в «Библиобусе» с Ильей Муромцем на входе в качестве охранника. Рядом развернут фотозону с русскими народными сказками.