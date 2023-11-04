Портал в Новосибирск откроют в Москве

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
На выставке-форуме «Россия», которая начнется 4 ноября, посетители смогут зайти в павильон Новосибирской области и через установленные там камеры увидеть все происходящее на форуме. Таким образом, жители Москвы смогут принять участие в мероприятиях, проводимых в Новосибирске, не выезжая из своего города.
Одной из интересных особенностей этого портала станет его установка в ТРЦ «Аура». Интерактивная дверь будет работать уже с открытием выставки на ВДНХ.
Таким образом, каждый желающий сможет «перенестись» в Новосибирск просто пройдя через эту дверь. Это отличная возможность для жителей Москвы узнать больше о Новосибирске и ощутить его атмосферу, не покидая свой город.