Портал в Новосибирск откроют в Москве

В самом центре Москвы будет создан портал, который позволит жителям столицы прямо с ВДНХ подключиться к выставке в Новосибирске. Это своеобразное окно в другой город, которое позволит увидеть все происходящее в Новосибирске в режиме реального времени.

На выставке-форуме «Россия», которая начнется 4 ноября, посетители смогут зайти в павильон Новосибирской области и через установленные там камеры увидеть все происходящее на форуме. Таким образом, жители Москвы смогут принять участие в мероприятиях, проводимых в Новосибирске, не выезжая из своего города. Одной из интересных особенностей этого портала станет его установка в ТРЦ «Аура». Интерактивная дверь будет работать уже с открытием выставки на ВДНХ. Таким образом, каждый желающий сможет «перенестись» в Новосибирск просто пройдя через эту дверь. Это отличная возможность для жителей Москвы узнать больше о Новосибирске и ощутить его атмосферу, не покидая свой город. Раскошелиться в ЦУМе, не улетая в Москву. В Новосибирске открылся ПВЗ элитного бутика Узнать подробнее Читайте также: В Новосибирске появился портал для общения с другими городами