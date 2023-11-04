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Published Сегодня, 04:32

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Updated Сегодня, 04:34

Портал в Новосибирск откроют в Москве

Портал в Новосибирск откроют в Москве

4 ноября 2023, 04:32
Фото: atas.info
В самом центре Москвы будет создан портал, который позволит жителям столицы прямо с ВДНХ подключиться к выставке в Новосибирске. Это своеобразное окно в другой город, которое позволит увидеть все происходящее в Новосибирске в режиме реального времени.

На выставке-форуме «Россия», которая начнется 4 ноября, посетители смогут зайти в павильон Новосибирской области и через установленные там камеры увидеть все происходящее на форуме. Таким образом, жители Москвы смогут принять участие в мероприятиях, проводимых в Новосибирске, не выезжая из своего города.

Одной из интересных особенностей этого портала станет его установка в ТРЦ «Аура». Интерактивная дверь будет работать уже с открытием выставки на ВДНХ.

Таким образом, каждый желающий сможет «перенестись» в Новосибирск просто пройдя через эту дверь. Это отличная возможность для жителей Москвы узнать больше о Новосибирске и ощутить его атмосферу, не покидая свой город.

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Москва#Россия#Эмилия Губарева#Выставка#Портал
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