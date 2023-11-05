Новосибирские следователи проверят воспитательницу, бившую детей по рукам

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Новосибирские следователи проверят сообщения СМИ о неадекватном наказании детей воспитательницей, якобы любящую бить малышей по рукам за любую провинность. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры.
«Следственным отделом по Советскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки. В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося», — сообщили в региональном Следкоме.
Напомним, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклада по возможному нарушению жилищных прав парализованной девочки-инвалида в Черепаново. Ребенок может проживать в ужасных условиях.