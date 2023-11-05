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Детей могли бить по рукам за любую провинность

Новосибирские следователи проверят воспитательницу, бившую детей по рукам

5 ноября 2023, 12:10
Фото: Midjourney
Детей могли бить по рукам за любую провинность

В Новосибирске следователи организовали проверку избиения детей в садике

Информация о возможном избиении детей в одном из садиков Советского района Новосибирска привлекла внимание следователей. По данному факту уже начата процессуальная проверка.

Новосибирские следователи проверят сообщения СМИ о неадекватном наказании детей воспитательницей, якобы любящую бить малышей по рукам за любую провинность. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры.

«Следственным отделом по Советскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки. В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося», — сообщили в региональном Следкоме.

Напомним, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклада по возможному нарушению жилищных прав парализованной девочки-инвалида в Черепаново. Ребенок может проживать в ужасных условиях.

Под Новосибирском девочка-инвалид живет в комнате с тараканами — вмешался Бастрыкин
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#Новосибирск#Дети#Проверка#Следственный комитет#Детский сад#Александр Ляхов
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