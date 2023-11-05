Под Новосибирском девочка-инвалид живет в комнате с тараканами — вмешался Бастрыкин

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Сибирячка обратилась на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра Следственного комитета. По ее словам, долгое время им с десятилетней дочерью приходилось проживать в аварийном доме. В октябре нынешнего года семье предложили комнату в коммуналке площадью 24 квадратных метра.
Однако условия оказались ужасные. В квартире якобы не работает сантехника, нет горячей воды и тепла, а по помещению бегают тараканы. Комнату приходится постоянно нагревать электрообогревателями, из-за чего страдает девочка. Женщина считает, что их надули при оформлении договора социального найма.
Разобраться в ситуации уже поручил руководитель ведомства Александр Бастрыкин.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении», — сообщили в СК России.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.