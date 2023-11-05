Под Новосибирском девочка-инвалид живет в комнате с тараканами — вмешался Бастрыкин

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль жилье девочки-инвалида под Новосибирском

В городе Черепаново матери с парализованной дочерью на руках предложили непригодное для проживания жилье. Комната в коммуналке кишит тараканами и в ней нет отопления. В ситуацию уже вмешался глава СК России Александр Бастрыкин.