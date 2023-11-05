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Парализованная девочка живет с тараканами

Под Новосибирском девочка-инвалид живет в комнате с тараканами — вмешался Бастрыкин

5 ноября 2023, 09:47
Фото: Midjourney
Парализованная девочка живет с тараканами

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль жилье девочки-инвалида под Новосибирском

В городе Черепаново матери с парализованной дочерью на руках предложили непригодное для проживания жилье. Комната в коммуналке кишит тараканами и в ней нет отопления. В ситуацию уже вмешался глава СК России Александр Бастрыкин.

Сибирячка обратилась на единую многоканальную телефонную линию Информационного центра Следственного комитета. По ее словам, долгое время им с десятилетней дочерью приходилось проживать в аварийном доме. В октябре нынешнего года семье предложили комнату в коммуналке площадью 24 квадратных метра.

Однако условия оказались ужасные. В квартире якобы не работает сантехника, нет горячей воды и тепла, а по помещению бегают тараканы. Комнату приходится постоянно нагревать электрообогревателями, из-за чего страдает девочка. Женщина считает, что их надули при оформлении договора социального найма.

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Разобраться в ситуации уже поручил руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении», — сообщили в СК России.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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