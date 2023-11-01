Избиением новосибирского школьника в спарринге заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Дело находится на контроле у руководителя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Глава ведомства поручил доложить ему о результатах.
«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе проверки», — сообщили в СК России.
До этого аналогичную проверку организовала прокуратура Новосибирской области.
Об избиении воспитанника спортивной школы «Заря» накануне сообщили региональные СМИ. По предварительным данным, тренер секции по боксу поставил школьника в жесткий спарринг за то, что он забыл поздороваться. Сейчас ребенок находится в больнице с сотрясением мозга.