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Published Сегодня, 08:29

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Новосибирские следователи расследуют жесткий спарринг в секции бокса

Избиением новосибирского школьника в спарринге заинтересовался Бастрыкин

1 ноября 2023, 08:29
Фото: 1MI
Новосибирские следователи расследуют жесткий спарринг в секции бокса

Главе СКР Бастрыкину доложат о жестком спарринге школьника в Новосибирске

Случаем с избиением десятилетнего школьника в спортивной секции по боксу в Новосибирске интересуются все новые ведомства. Теперь доследственную проверку проведет региональный Следком.

Дело находится на контроле у руководителя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Глава ведомства поручил доложить ему о результатах.

«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе проверки», — сообщили в СК России.
Новосибирские прокуроры заинтересовались жестоким спаррингом школьника в спортсекции
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До этого аналогичную проверку организовала прокуратура Новосибирской области.

Об избиении воспитанника спортивной школы «Заря» накануне сообщили региональные СМИ. По предварительным данным, тренер секции по боксу поставил школьника в жесткий спарринг за то, что он забыл поздороваться. Сейчас ребенок находится в больнице с сотрясением мозга.

Новосибирский тренер поставил школьника в жесткий спарринг — ребенок в больнице
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#Новосибирск#Дети#Следственный комитет#Избиение#Следствие#Александр Бастрыкин#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов
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