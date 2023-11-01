Избиением новосибирского школьника в спарринге заинтересовался Бастрыкин

Об избиении воспитанника спортивной школы «Заря» накануне сообщили региональные СМИ. По предварительным данным, тренер секции по боксу поставил школьника в жесткий спарринг за то, что он забыл поздороваться. Сейчас ребенок находится в больнице с сотрясением мозга.