Оттепель накроет Новосибирск на грядущей рабочей неделе

Резкое потепление ожидается в Новосибирске на следующей неделе. По данным сервиса Яндекс.Погода, воздух начнет прогреваться в четверг, 9 ноября. Днем столбик термометра поднимется до отметки +1 градус, ночью упадет до 2 градусов ниже ноля. Потепление продолжится в пятницу, 10 ноября: дневная температура воздуха ожидается в районе 4 градусов выше нулевой отметки, ночью около +3 градусов. Аналогичный характер погоды сохранится на выходных.