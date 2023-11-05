Оттепель накроет Новосибирск на грядущей рабочей неделе

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Резкое потепление ожидается в Новосибирске на следующей неделе. По данным сервиса Яндекс.Погода, воздух начнет прогреваться в четверг, 9 ноября. Днем столбик термометра поднимется до отметки +1 градус, ночью упадет до 2 градусов ниже ноля. Потепление продолжится в пятницу, 10 ноября: дневная температура воздуха ожидается в районе 4 градусов выше нулевой отметки, ночью около +3 градусов. Аналогичный характер погоды сохранится на выходных.
Похожий прогноз дают и специалисты Gismeteo. Впрочем, по их данным по ночам столбик термометра не будет подниматься выше нулевой отметки.