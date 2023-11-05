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Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Весь выпавший снег может растаять

Оттепель накроет Новосибирск на грядущей рабочей неделе

5 ноября 2023, 05:51
Фото: 1MI
Весь выпавший снег может растаять

Плюсовая температура ожидается в Новосибирске во второй декаде ноября

Волна теплого атмосферного воздуха накроет Новосибирскую область в середине следующей недели. Тепло будет даже по ночам

Резкое потепление ожидается в Новосибирске на следующей неделе. По данным сервиса Яндекс.Погода, воздух начнет прогреваться в четверг, 9 ноября. Днем столбик термометра поднимется до отметки +1 градус, ночью упадет до 2 градусов ниже ноля. Потепление продолжится в пятницу, 10 ноября: дневная температура воздуха ожидается в районе 4 градусов выше нулевой отметки, ночью около +3 градусов. Аналогичный характер погоды сохранится на выходных.

Обычно в это время в Новосибирске стоит морозная погодаОбычно в это время в Новосибирске стоит морозная погода
Обычно в это время в Новосибирске стоит морозная погода
Фото: Яндекс.Погода

Похожий прогноз дают и специалисты Gismeteo. Впрочем, по их данным по ночам столбик термометра не будет подниматься выше нулевой отметки.

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