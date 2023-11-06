В Новосибирской области смертность детей в ДТП выросла на 200%

За девять месяцев 2023 года в Новосибирской области на 200% увеличилось число детей, погибших в дорожных авариях. Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном МВД России, исследование охватывает все регионы. Конкретное количество жертв в Новосибирской области в документе не названо.