В Новосибирской области смертность детей в ДТП выросла на 200%

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
За девять месяцев 2023 года в Новосибирской области на 200% увеличилось число детей, погибших в дорожных авариях. Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном МВД России, исследование охватывает все регионы. Конкретное количество жертв в Новосибирской области в документе не названо.
Похожее увеличение детской смертности зарегистрировано в Тюменской, Челябинской, Астраханской и Тверской областях. В Орловской области число несовершеннолетних, погибших в ДТП, выросло на 400%.
В обзоре отмечено, что более чем в 80% случаев дорожные аварии с участием детей происходят из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Всего за девять месяцев текущего года в России произошло 16,7 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.