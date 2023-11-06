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За 9 месяцев в России произошло более 16 тысяч ДТП с участием детей

В Новосибирской области смертность детей в ДТП выросла на 200%

6 ноября 2023, 04:18
Фото: 1MI
За 9 месяцев в России произошло более 16 тысяч ДТП с участием детей
Подавляющее число смертельных аварий происходят из-за нарушения водителями правил дорожного движения

За девять месяцев 2023 года в Новосибирской области на 200% увеличилось число детей, погибших в дорожных авариях. Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном МВД России, исследование охватывает все регионы. Конкретное количество жертв в Новосибирской области в документе не названо.

Похожее увеличение детской смертности зарегистрировано в Тюменской, Челябинской, Астраханской и Тверской областях. В Орловской области число несовершеннолетних, погибших в ДТП, выросло на 400%.

В обзоре отмечено, что более чем в 80% случаев дорожные аварии с участием детей происходят из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Всего за девять месяцев текущего года в России произошло 16,7 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП
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