Мобилизованный программист из Новосибирска купил билеты для инвалидов

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Как сообщает VN.ru, мобилизованный в зону СВО программист купил билеты на балет. Это стало выражением признательности инвалидам за помощь бойцам. Люди вяжут носки и маскировочные сетки.
Сам новосибирец до призыва состоял в группе помощи военнослужащим и впечатлился бескорыстной помощью постояльцев Дома милосердия. Сам мужчина уже три года находится добровольцем на линии огня. На «гражданке» боец работал программистом.
Напомним, что пять жителей Новосибирской области погибли в зоне СВО.