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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:21

Инвалиды смогли посмотреть балет

Мобилизованный программист из Новосибирска купил билеты для инвалидов

7 ноября 2023, 06:19
Фото: 1MI
Инвалиды смогли посмотреть балет

В Новосибирске инвалиды сходили в НОВАТ благодаря мобилизованному программисту

Постояльцы Дома милосердия смогли сходить на спектакль в Новосибирский театр оперы и балета. Это произошло благодаря помощи мобилизованного военнослужащего.

Как сообщает VN.ru, мобилизованный в зону СВО программист купил билеты на балет. Это стало выражением признательности инвалидам за помощь бойцам. Люди вяжут носки и маскировочные сетки.

Сам новосибирец до призыва состоял в группе помощи военнослужащим и впечатлился бескорыстной помощью постояльцев Дома милосердия. Сам мужчина уже три года находится добровольцем на линии огня. На «гражданке» боец работал программистом.

Напомним, что пять жителей Новосибирской области погибли в зоне СВО.

Пятеро жителей Новосибирской области погибли в зоне проведения спецоперации
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#Новосибирск#Театр#Новат#Программисты#СВО#Участник СВО#Александр Ляхов#Инвалиды#Балет
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