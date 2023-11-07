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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Россия продолжает получать доходы от нефти

Нефть на выдумки хитра: Россия продолжает получать доходы вопреки санкциям Запада

7 ноября 2023, 09:05
Фото: Midjourney
Россия продолжает получать доходы от нефти

Россия продолжает зарабатывать на нефти вопреки санкциям

В рамках многочисленных пакетов санкций страны Запада пытаются лишить Россию доходов от продажи углеводородов за рубеж. Однако налоговые поступления в казну продолжают расти.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на аналитиков издания The Wall Street Journal, соответствующие поступления от продажи нефти и газа удвоились по итогам октября. По сравнению с прошлогодним октябрем они даже выросли на 25%.

Как считают эксперты ведущего экономического издания США, это означает неэффективность пресловутого «потолка» цен на нефть на уровне шестидесяти долларов США за баррель. Все полученные доходы идут на укрепление российской экономики и финансирование специальной военной операции.

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По данным S&P Global, более половины поставок российской нефти застрахованы не в странах G7. При этом нефть сорта Urals все чаще торгуется на уровне 74 долларов США за баррель. Цены на нефть по итогам 6 ноября для марки Brent на уровне 85,3 доллара США за баррель.

Сообщается, что страны Запада готовят новый, двенадцатый пакет антироссийских санкций. В него могут внести пункт о наказании для компаний из третьих стран, которые торгуют с Россией в обход принятых мер и обязательное включение в контракты положения о запрете экспорта товаров военного назначения. Кроме того, планируется повысить прозрачность мировых цен для нефть для исключения перетасовки стоимости углеводородов.

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#Новосибирск#Санкции#Доходы#Налоги#Александр Ляхов#Нефть
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