Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на аналитиков издания The Wall Street Journal, соответствующие поступления от продажи нефти и газа удвоились по итогам октября. По сравнению с прошлогодним октябрем они даже выросли на 25%.
Как считают эксперты ведущего экономического издания США, это означает неэффективность пресловутого «потолка» цен на нефть на уровне шестидесяти долларов США за баррель. Все полученные доходы идут на укрепление российской экономики и финансирование специальной военной операции.
По данным S&P Global, более половины поставок российской нефти застрахованы не в странах G7. При этом нефть сорта Urals все чаще торгуется на уровне 74 долларов США за баррель. Цены на нефть по итогам 6 ноября для марки Brent на уровне 85,3 доллара США за баррель.
Сообщается, что страны Запада готовят новый, двенадцатый пакет антироссийских санкций. В него могут внести пункт о наказании для компаний из третьих стран, которые торгуют с Россией в обход принятых мер и обязательное включение в контракты положения о запрете экспорта товаров военного назначения. Кроме того, планируется повысить прозрачность мировых цен для нефть для исключения перетасовки стоимости углеводородов.