Нефть на выдумки хитра: Россия продолжает получать доходы вопреки санкциям Запада

Сообщается, что страны Запада готовят новый, двенадцатый пакет антироссийских санкций. В него могут внести пункт о наказании для компаний из третьих стран, которые торгуют с Россией в обход принятых мер и обязательное включение в контракты положения о запрете экспорта товаров военного назначения. Кроме того, планируется повысить прозрачность мировых цен для нефть для исключения перетасовки стоимости углеводородов.