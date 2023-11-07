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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Новосибирцы оказались в транспортной ловушке

Новосибирцы попросили у Путина льготных ставок по утилизационному сбору

7 ноября 2023, 12:54
Фото: Midjourney
Новосибирцы оказались в транспортной ловушке

Жители Новосибирска попросили Путина уменьшить ставки утилизационного сбора

С 29 октября в России изменились ставки утилизационного сбора за приобретенное транспортное средство. Теперь многим автовладельцам приходится переплачивать.

Отчаявшиеся новосибирцы обратились к президенту Владимиру Путину. Соответствующая видеозапись появилась в паблике «АСТ -54» социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, жители Новосибирска, как и многие россияне, оказались заложниками непростой ситуации. 29 октября были изменены правила утилизационного сбора и теперь мы должны платить его как коммерсанты», — заявляют новосибирцы в видеообращении.

Автовладельцы сообщают, что вынуждены платить не только за кредит, но и таможенную пошлину, что зачастую превышает 40 тысяч рублей. При этом вернуть машину обратно или получить необходимые документы на машину через страны ЕвразЭС не представляется возможным.

В конце видеообращения новосибирцы просят главу государства сохранить и обеспечить льготные ставки утилизационного сбора для тех, кто приобрел машину накануне 29 октября и не ожидал сложившейся ситуации.

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