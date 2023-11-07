Новосибирцы попросили у Путина льготных ставок по утилизационному сбору

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Отчаявшиеся новосибирцы обратились к президенту Владимиру Путину. Соответствующая видеозапись появилась в паблике «АСТ -54» социальной сети «ВКонтакте».
«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, жители Новосибирска, как и многие россияне, оказались заложниками непростой ситуации. 29 октября были изменены правила утилизационного сбора и теперь мы должны платить его как коммерсанты», — заявляют новосибирцы в видеообращении.
Автовладельцы сообщают, что вынуждены платить не только за кредит, но и таможенную пошлину, что зачастую превышает 40 тысяч рублей. При этом вернуть машину обратно или получить необходимые документы на машину через страны ЕвразЭС не представляется возможным.
В конце видеообращения новосибирцы просят главу государства сохранить и обеспечить льготные ставки утилизационного сбора для тех, кто приобрел машину накануне 29 октября и не ожидал сложившейся ситуации.