Новосибирцы попросили у Путина льготных ставок по утилизационному сбору

Автовладельцы сообщают, что вынуждены платить не только за кредит, но и таможенную пошлину, что зачастую превышает 40 тысяч рублей. При этом вернуть машину обратно или получить необходимые документы на машину через страны ЕвразЭС не представляется возможным.