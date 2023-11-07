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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Женщина поскользнулась на обледенелом крыльце

«Сильная боль»: сестра упавшей на крыльце под Новосибирском женщины рассказала детали

7 ноября 2023, 14:04
Фото: 1MI
Женщина поскользнулась на обледенелом крыльце

Родственники поскользнувшейся под Новосибирском женщины рассказали детали

В Краснообске женщина поскользнулась на обледенелом крыльце и получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в больнице, а следователи уже начали проверку. Родственники рассказали детали произошедшего.

Как сообщает «КП-Новосибирск», инцидент произошел 5 ноября. Жительница Краснообска Снежана собиралась вместе с сыном в лазертаг, когда поскользнулась и упала на крыльце. Женщина попыталась подняться, но не смогла из-за сильнейшей боли.

«Она вызвала „скорую“ и позвонила мне. Поставили смещение двух костей голеностопного сустава, будет лежать в больнице две недели. Сейчас я помогаю ей с ребенком», — рассказала сестра пострадавшей Ксения.

При этом сын Снежаны очень испугался и его не могли успокоить весь день. Есть опасения, что сибирячка могла сильно удариться головой о каменное крыльцо. По словам соседей, работники управляющей компании даже не удосужились посыпать его песком.

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