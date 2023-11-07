«Сильная боль»: сестра упавшей на крыльце под Новосибирском женщины рассказала детали

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Как сообщает «КП-Новосибирск», инцидент произошел 5 ноября. Жительница Краснообска Снежана собиралась вместе с сыном в лазертаг, когда поскользнулась и упала на крыльце. Женщина попыталась подняться, но не смогла из-за сильнейшей боли.
«Она вызвала „скорую“ и позвонила мне. Поставили смещение двух костей голеностопного сустава, будет лежать в больнице две недели. Сейчас я помогаю ей с ребенком», — рассказала сестра пострадавшей Ксения.
При этом сын Снежаны очень испугался и его не могли успокоить весь день. Есть опасения, что сибирячка могла сильно удариться головой о каменное крыльцо. По словам соседей, работники управляющей компании даже не удосужились посыпать его песком.