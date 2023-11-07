Новосибирский Следком проверит падение женщины на ледяном крыльце — накажут ли УК?

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Сибирячка поскользнулась в праздники, выходя из подъезда на улицу. Упав на насквозь промерзшее крыльцо, женщина получила травмы.
«По данному факту следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Сотрудниками произведен осмотр места происшествия», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ходе проверки следователи установят степень ответственности работников управляющей компании, которые могли не очистить придомовую территорию от снега и наледи. По ее итогам будет принято процессуальное решение.