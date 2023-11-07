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Женщина получила серьезные травмы

Новосибирский Следком проверит падение женщины на ледяном крыльце — накажут ли УК?

7 ноября 2023, 07:31
Фото: СУ СКР по НСО
Женщина получила серьезные травмы

В Новосибирской области следователи выяснят причины падения женщины на крыльце

В Оби женщина поскользнулась на обледенелом крыльце и получила травмы. Следователи уже проводят проверку.

Сибирячка поскользнулась в праздники, выходя из подъезда на улицу. Упав на насквозь промерзшее крыльцо, женщина получила травмы.

«По данному факту следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Сотрудниками произведен осмотр места происшествия», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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В ходе проверки следователи установят степень ответственности работников управляющей компании, которые могли не очистить придомовую территорию от снега и наледи. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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#Новосибирск#Проверка#Следственный комитет#Падение#Гололед#Травмы#Александр Ляхов
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