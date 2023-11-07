«Ударили о стену»: в Новосибирске родители рассказали о садизме воспитателей

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Родители с ужасом рассказывают о злоключениях своих малышей. По их словам, дети ежедневно подвергались унижениям.
«Моего ребенка ударяли по лбу, обзывали и — как венец всего — ударили головой об угол стены из кафеля. Мы обратились в суд, но воспитательницу уволили ненадолго. Не знаю, она ли избивает детей, но меня это не удивило бы. Ребенок до сих пор боится садика, хотя ходит в школу», — рассказала «КП-Новосибирск» одна из родительниц.
В самом образовательном центре «Горностай» планируют решить проблему и заменить воспитателей. Новосибирские следователи уже начали проверку, вопиющим инцидентом заинтересовался и глава СК России Александр Бастрыкин.