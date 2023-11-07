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Updated Сегодня, 15:05

Над детьми могли издеваться

«Ударили о стену»: в Новосибирске родители рассказали о садизме воспитателей

7 ноября 2023, 15:05
Фото: Midjourney
Над детьми могли издеваться

В Новосибирске родители рассказали о садизме в садике, где детей били по рукам

В детском образовательном центре «Горностай» в Новосибирске возник скандал из-за неправомерных действий воспитателя. Утверждается, что одна из них якобы била детей по рукам за любую провинность. Сами родители заявляют, что такие случаи не единичны.

Родители с ужасом рассказывают о злоключениях своих малышей. По их словам, дети ежедневно подвергались унижениям.

«Моего ребенка ударяли по лбу, обзывали и — как венец всего — ударили головой об угол стены из кафеля. Мы обратились в суд, но воспитательницу уволили ненадолго. Не знаю, она ли избивает детей, но меня это не удивило бы. Ребенок до сих пор боится садика, хотя ходит в школу», — рассказала «КП-Новосибирск» одна из родительниц.

В самом образовательном центре «Горностай» планируют решить проблему и заменить воспитателей. Новосибирские следователи уже начали проверку, вопиющим инцидентом заинтересовался и глава СК России Александр Бастрыкин.

Новосибирские следователи проверят воспитательницу, бившую детей по рукам
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#Новосибирск#Дети#Следственный комитет#Избиение#Детский сад#Александр Ляхов#Садизм
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