«Ударили о стену»: в Новосибирске родители рассказали о садизме воспитателей

В Новосибирске родители рассказали о садизме в садике, где детей били по рукам

В детском образовательном центре «Горностай» в Новосибирске возник скандал из-за неправомерных действий воспитателя. Утверждается, что одна из них якобы била детей по рукам за любую провинность. Сами родители заявляют, что такие случаи не единичны.