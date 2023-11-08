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Школьники выиграли 2 миллиона рублей

Новосибирские школьники получили 2 миллиона рублей на саморазвитие

8 ноября 2023, 12:30
Фото: Midjourney
Школьники выиграли 2 миллиона рублей

Новосибирские школьники выиграли 2 миллиона рублей

В Москве подвели итоги финала всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 8-10-х классов. В нем приняли участие 1500 школьников со всей страны. Одними из лучших стали пять учеников из Новосибирской области.

Как сообщили в министерстве образования Новосибирской области, имена победителей назвали 6 ноября в Международном детском центре «Артек». Регион в финале представили 26 школьников из муниципальных районов и городских округов региона, пять из них проявили свои способности по максимуму.

Победители среди учеников 10 классов получат по миллиону рублей на образование и от 3 до 5 дополнительных баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призеры выиграли 200 (старшеклассники) и 100 (ученики с 8 по 9 класс) тысяч рублей соответственно.

Также все финалисты по приглашению президента Владимира Путина посетят Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве и смогут отдохнуть в «Артеке».

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Денежный приз получили и педагоги-наставники. Из Новосибирского региона такой чести удостоилась Кольцовская школа №5 с углубленным изучением английского языка.

Ранее были подведены итоги конкурса «Большая перемена» для 5–7 классов. 17 победителей из Новосибирской области уже стали участниками образовательного железнодорожного путешествия «Путешествие мечты»: школьники отправились на фирменном поезде конкурса из Санкт-Петербурга во Владивосток и обратно.

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#Новосибирск#Школьники#Конкурс#Александр Ляхов
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