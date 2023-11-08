Новосибирские школьники получили 2 миллиона рублей на саморазвитие

Победители среди учеников 10 классов получат по миллиону рублей на образование и от 3 до 5 дополнительных баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призеры выиграли 200 (старшеклассники) и 100 (ученики с 8 по 9 класс) тысяч рублей соответственно.