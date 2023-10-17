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Дети запускали сердца

Школьники из Новосибирска запустили триста молчаливых сердец

17 октября 2023, 02:32
Фото: 1MI
Дети запускали сердца
В Новосибирске школьники провели акцию «Запусти сердце. Дети спасают жизнь», где более 300 старшеклассников научились оказывать первую помощь под руководством 70 инструкторов.

В Новосибирске состоялась акция под названием «Запусти сердце. Дети спасают жизнь», которая была проведена 15 октября. Это мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с внезапной остановкой кровообращения.

Более трехсот школьников старших классов из новосибирских школ и лицеев приняли участие в этом событии. Им были рассказаны и показаны основы первой помощи, а также им продемонстрировали технику накладывания повязки в форме «варежки».

Организацией мероприятия занимался Новосибирский медицинский колледж. Они привлекли семьдесят инструкторов первой помощи и более тридцати волонтеров. Для практического обучения сердечно-легочной реанимации было приобретено 50 тренажеров. Сама акция проходила в спортзале школы № 216.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Школьники#Волонтеры#Эмилия Губарева#Акция#Первая помощь
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