Школьники из Новосибирска запустили триста молчаливых сердец

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В Новосибирске состоялась акция под названием «Запусти сердце. Дети спасают жизнь», которая была проведена 15 октября. Это мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с внезапной остановкой кровообращения.
Более трехсот школьников старших классов из новосибирских школ и лицеев приняли участие в этом событии. Им были рассказаны и показаны основы первой помощи, а также им продемонстрировали технику накладывания повязки в форме «варежки».
Организацией мероприятия занимался Новосибирский медицинский колледж. Они привлекли семьдесят инструкторов первой помощи и более тридцати волонтеров. Для практического обучения сердечно-легочной реанимации было приобретено 50 тренажеров. Сама акция проходила в спортзале школы № 216.