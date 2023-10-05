В Новосибирске врачи спасли 5-месячную девочку от инфаркта

Во время планирования операции выяснилось, что для пересадки у девочки не хватит длины сосуда. Поэтому хирурги проблемы выкроили участок ствола легочной артерии вместе с неправильно расположенной левой коронарной артерией и, сшив его стенки, сформировали трубочку, которую и соединили с аортой.