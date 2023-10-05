В Новосибирске врачи спасли 5-месячную девочку от инфаркта

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
По словам врачей, у 5-месячной девочки выявили редкое заболевание. Обычно оно бывает у людей старше 50 лет и приводит к инфарктам.
«Этот порок встречается у 5 младенцев на 100 000 новорожденных. Около 90% детей погибают в первый год жизни, если не провести экстренную операцию на сердце», — рассказала сердечно-сосудистый хирург НМИЦ Мешалкина Илья Сойнов
Девочку доставили в клинику, где подтвердили диагноз. Ее пришлось оперативно оперировать из-за тяжелого состояния. На днях она еще и подхватила коронавирус.
Во время планирования операции выяснилось, что для пересадки у девочки не хватит длины сосуда. Поэтому хирурги проблемы выкроили участок ствола легочной артерии вместе с неправильно расположенной левой коронарной артерией и, сшив его стенки, сформировали трубочку, которую и соединили с аортой.
Прошел уже месяц со дня операции. Пятилетняя малышка идет на поправку, врачи отмечают заметное улучшение состояния.