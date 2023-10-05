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В Новосибирске врачи спасли 5-месячную девочку от инфаркта

В Новосибирске врачи спасли 5-месячную девочку от инфаркта

5 октября 2023, 06:44
Фото: 1MI
Хирурги центра Мешалкина в Новосибирске прооперировали младенца с врожденной коронарной недостаточностью. Малышка пошла на поправку.

По словам врачей, у 5-месячной девочки выявили редкое заболевание. Обычно оно бывает у людей старше 50 лет и приводит к инфарктам.

«Этот порок встречается у 5 младенцев на 100 000 новорожденных. Около 90% детей погибают в первый год жизни, если не провести экстренную операцию на сердце», — рассказала сердечно-сосудистый хирург НМИЦ Мешалкина Илья Сойнов

Девочку доставили в клинику, где подтвердили диагноз. Ее пришлось оперативно оперировать из-за тяжелого состояния. На днях она еще и подхватила коронавирус.

Во время планирования операции выяснилось, что для пересадки у девочки не хватит длины сосуда. Поэтому хирурги проблемы выкроили участок ствола легочной артерии вместе с неправильно расположенной левой коронарной артерией и, сшив его стенки, сформировали трубочку, которую и соединили с аортой.

Прошел уже месяц со дня операции. Пятилетняя малышка идет на поправку, врачи отмечают заметное улучшение состояния.

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