Суверенитет России в АПК: на Агрофоруме VI представлены отечественные разработки

Участников форума приветствовали Губернатор Андрей Травников и первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.



Глава региона поздравил работников сельскохозяйственной отрасли с завершением аграрного года и поблагодарил за труд: «Год был тяжёлый, нам сибирская погода принесла серьёзные испытания, но огорчаться не к месту: вырастили достойный урожай. Не только себя полностью обеспечим, но и будет возможность продавать.

И на площадке Агрофорума мы обсудим не только валовые итоги года, но и достижения по приоритетам, которые мы обозначили для себя несколько лет назад: повышение эффективности, освоение новых технологий, оборудования, в том числе произведённого на территории нашей области, регионов Сибири. Всё это представлено на выставке в Экспоцентре», — подчеркнул Губернатор.



Эта выставка, акцентировал внимание Андрей Травников, по количеству экспонентов, представляющих свою продукцию, в этом году превзошла выставку другого знакового форума нашего региона — «Технопрома»: «В Новосибирской области с её диверсифицированной экономикой аграрному комплексу по общему вкладу в ВРП, по налоговой отдаче, приходится соперничать со строительным комплексом, с наукой и образованием, с ИТ-технологиями. Но по масштабу выставки в рамках „Сибирской аграрной недели“ аграрии обошли всех: экспонентов больше, чем на масштабном форуме „Технопром“».



По итогам обхода выставки, на которой свою технику, продукцию, технологии представили почти 350 экспонентов, Андрей Травников оценил разработки новосибирских предприятий. Вместе с коллегами из разных регионов страны наши аграрии помогают обеспечить технологический суверенитет России в АПК.



На выставке можно ознакомиться с проектами, которые демонстрируют тесное взаимодействие аграриев с учëными. Так, учёные Института химии твердого тела и механохимии СО РАН предлагают использовать результат биотрансформации зерновых и зернобобовых культур — пищевую патоку — в качестве кормовых энергетических ингредиентов для крупного рогатого скота.



Во время пленарной сессии, открывшей деловую программу Агрофорума, Оксана Лут обозначила основные задачи по развитию отрасли на ближайшие шесть лет. Среди них сохранение достигнутой продовольственной безопасности, обеспечение импортозамещения и технологического суверенитета, дальнейшее развитие экспорта сельхозпродукции. И Сибирь, безусловно, будет играть одну из ключевых ролей при достижении этих задач, подытожила первый замминистра.



В частности, наша область войдет в пилотный проект по субсидированию молочного животноводства. «По молоку мы надеемся выйти к 2030 году на необходимые показатели продовольственной безопасности. Со следующего года меняются механизмы поддержки по молоку, выделяются приоритетные регионы. Среди них ряд сибирских, в том числе, Новосибирская область, по которым будет платиться повышенная субсидия на капитальные затраты для того, чтобы интенсифицировать производство, именно в промышленных масштабах. Плюс мы вводим меры поддержки, связанные с оборудованием», — отметила Оксана Лут.



Добавим, что Агрофорум традиционно становится площадкой для обсуждения комплексных научно-практических решений для функционирования агрокомплекса с учётом вызовов текущего времени.